Мединский попросил ФАС обратить внимание на долю американского фильма «50 оттенков свободы» в российском прокате
По его информации, фильм уже занял в нем 70%. Мединский назвал это засильем, которое привело к обрушению целого ряда российских замечательных картин, также вышедших в прокат. Сегодня же глава Минкульта посетовал на то, что выделяется мало средств на мультфильмы – меньше десятой части бюджета голливудской анимационной ленты «Шрек».
Комментарии22
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aleks50 Алексей Клубников 13 февраля 2018 | 13:36
Само слово Свобода посягает на скрепы кгбшника Вовы.
specsalos 13 февраля 2018 | 13:37
Если бы у Фурцевой были половые признаки дедушки, то она была бы Мединским...
alexgross022018 13 февраля 2018 | 13:40
specsalos: Фурцева было во сто крат более профпригодна чем Мудинский ;))
golevan 13 февраля 2018 | 14:03
specsalos: Но но... У Фурцевой голова была на резинке. Слетала часто но всегда возвращалась на место...
А у этого "деятеля" - как улетела... так и с концами
svirepyi_gary 13 февраля 2018 | 13:38
гм... а если эту... ну как её? а...... СВОБОДУ ... вообще запретить в Конституции?
Она же реально мешает милостливому бесконечному правлению Владимира Путина (слава ему!!!).
igor20012 13 февраля 2018 | 13:39
Вот если бы вышел фильм "50 вкусов жареной рыбки", то я думаю, все 100% было бы.
superkievlyanin 13 февраля 2018 | 14:50
igor20012: и автор сценария Приходько, а в главной роли - Дерипаска
sg68g 13 февраля 2018 | 13:41
Все подумали что это продолжение той порнухи )) Кстати, правильно подумали.
evgpekar 13 февраля 2018 | 13:44
глава Минкульта посетовал на то, что выделяется мало средств на мультфильмы
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Тут уж или мультфильмы или нацгвардия. Да и вообще, "денег нет"!
tks 13 февраля 2018 | 13:44
Безобиднейшее кино, оно то чем не устроило скрепоносца и 29-го панфиловца?
natalia2108 13 февраля 2018 | 14:39
tks: Безобиднейшее кино, оно то чем не устроило скрепоносца и 29-го панфиловца?
Этот катала от культурки хочет катать только своё,посконное,а мы,чтобы только это и смотрели,а не чужое,чуждое.Не нать.
platonnekafrin 13 февраля 2018 | 13:44
Засилье их Свободы на землях нашей Федерации! ФАСу, фас! ГэДэ! Ввести налог "на оживление местной анимации"! (Не Маяковский, но Мединский; не стихи, но просьба)
neyexo 13 февраля 2018 | 13:49
Ради спасения замечательных российских картин для них нужно построить специальные кинотеатры - и чтоб них не было американского, а было все российское и патриотичное.
roman_l Роман Филиппов 13 февраля 2018 | 13:51
Он бы лучше обратил внимание, что даже такая низкопробная западная херня лучше того нашего говна, которое предлагается к употреблению. И давно, помоему пора бы Мединскому разделить кинотеатры на чисто под российское кино и чисто под зарубежное. Тогда в первых доля нашего кина будет 100% - о чем можно будет рапортовать наверх, как о победе, а то, что есть чисто зарубежные кинотеатры - да и пусть, ну кто действительно в здравом уме пойдет на это буржуйско-капиталистическое засилье?
natalia2108 13 февраля 2018 | 14:17
roman_l: Под "чисто российское",думаю,хватило бы одного в Москве,например,кинотеатр "Комсомолец" на Дмитровском ш.не работает уже более 30-ти лет.Вполне типовой совковый к/т.
vlad_thinker 13 февраля 2018 | 13:55
Чувак про конкурентную борьбу вообще слышал?
natalia2108 13 февраля 2018 | 14:42
vlad_thinker: Чувак про конкурентную борьбу вообще слышал?
Что Вы,это чужая скрепа.
rom8883 13 февраля 2018 | 14:01
Так и надо создать хорошее кино. Но для этого новые люди нужны. Свободные.
podwodnik 13 февраля 2018 | 14:04
"...выделяется мало средств на мультфильмы – меньше десятой части бюджета голливудской анимационной ленты «Шрек»...".
Весь прикол в том что на "Шрека" вообще ничего не выделяется. Киностудия Dreamworks Pictures полностью частный проект без всяких выделений и отложений из государева бюджета. В бюджет они наоборот платят огромные налоги.
serg_e 13 февраля 2018 | 14:07
Мединский хотел бы в одиночку наслаждаться садо-мазо в индивидуальном кинозале.
natalia2108 13 февраля 2018 | 14:12
"Смерть","Свобода"-какие ещё слова не нравятся этому деятелю?
ed10075 13 февраля 2018 | 14:13
Мединский - сегодняшний Онищенко. Тот тоже чудил и смешил, попутно запрещая, возражая и непущая.