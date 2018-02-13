Мединский попросил ФАС обратить внимание на долю американского фильма «50 оттенков свободы» в российском прокате

По его информации, фильм уже занял в нем 70%. Мединский назвал это засильем, которое привело к обрушению целого ряда российских замечательных картин, также вышедших в прокат. Сегодня же глава Минкульта посетовал на то, что выделяется мало средств на мультфильмы – меньше десятой части бюджета голливудской анимационной ленты «Шрек».