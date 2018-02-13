Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор
Роскомнадзор потребовал удалить с сайта политика страницу с расследованием про предпринимателя Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. Он считает действия чиновников незаконными. Навальный напоминает, что сведения были взяты из открытых источников, включая Инстаграм девушки из эскорта — Насти Рыбки.
Комментарии9
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pusto1 13 февраля 2018 | 13:34
и это правильно
her 13 февраля 2018 | 13:52
В заявлении Навального подчеркивается, что, согласно Конвенции по правам человека, свобода на выражение мнения может быть ограничена, в частности, для защиты репутации или прав других лиц или предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально. Однако в расследовании ФБК такой информации нет.
Навальный отметил, что расследование было проведено на основании открытых источников - книги модели Насти Рыбки "Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха", фотографий из Instagram и других открытых сведений.
Кроме того, согласно постановлению Верховного суда информацию можно распространять без согласия гражданина при наличии публичного интереса. То есть гражданин является публичной фигурой, а обнародование информации является общественно значимым, уточнил оппозиционер.
"Расследование имело целью раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица правительства Российской Федерации", - указано в иске. Навальный указал, что данная тема представляет интерес для общества, что подтверждается количеством публикаций в СМИ и количеством просмотров сюжета на YouTube (почти 4 миллиона на момент подачи иска).
Политик подчеркнул, что обсуждение расследования способствует политическим дискуссиям, направлено на защиту правопорядка. "Данный факт также подтверждается направлением Фондом борьбы с коррупцией заявлений в правоохранительные органы", - отметил Навальный.
danko_cuka 13 февраля 2018 | 13:54
her: рыбята:»калипраси»!
pro_hanov 13 февраля 2018 | 13:58
her: Порновидео, снятое скрытой камерой, про Касьянова почему-то было можно показывать по центральному телевидению, а особняк Приходько нельзя даже в интернете увидеть.
vezdehod 13 февраля 2018 | 14:17
Алексей...Суд деревни Урюпинска, пострашнее Басманного суда - поэтому его решения выполняются моментально.
oksana63 13 февраля 2018 | 13:50
Сейчас понаблюдаем, как суд будет егозить.
dekadik 13 февраля 2018 | 13:56
дави их Лёша....гнид казематных...
j_partizan 13 февраля 2018 | 13:59
Позорная власть, позорная "элита"! И ни какой цензурой не скрыть это.
По-большому счету плевать на них, но они страну уничтожили, точнее прое_али.
murad_manapov 13 февраля 2018 | 14:26
что скажет басманное правосудие?