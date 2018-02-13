Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор

Роскомнадзор потребовал удалить с сайта политика страницу с расследованием про предпринимателя Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. Он считает действия чиновников незаконными. Навальный напоминает, что сведения были взяты из открытых источников, включая Инстаграм девушки из эскорта — Насти Рыбки.