Сопредседатель «Голоса» Мельконьянц: ЦИК, скорее всего, не увидит в фильме «Путин» какой-либо агитации

Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Так он прокомментировал поданную жалобу партией «Яблоко» на телеканалы «Россия 1» и «Первый канал», которые в своих информационных программах отдают явное предпочтение кандидату в президенты Владимиру Путину, и осуществили показ фильма Оливера Стоуна «Путин».

«Центризбирком, своеобразно трактуя нормы закона в части информирования и агитации, наверняка, не увидит в этом фильме какой-то агитации, и, скорее всего, «Яблоко» получит отказ в своей жалобе», — сказал он.

Мельконьянц отметил, что фильм о действующем президенте России Путине был снят до старта избирательной кампании. «Поэтому трудно тут обвинять в том, что он не оплачен средствами избирательного фонда», — сказал он.

Также Мельконьянц добавил, что необходимо понимать «насколько канал был свободным в выборе именно этого формата, информирования». «Судя по прошедшей информации, что Владимир Путин простудился, таким образом, они заранее подстраховались, и то эфирное время, которое президент не дополучит, из-за того, что не участвует в публичных мероприятиях, они тем самым пытались компенсировать за счет показа этого фильма», — заключил он.