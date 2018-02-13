Сопредседатель «Голоса» Мельконьянц: ЦИК, скорее всего, не увидит в фильме «Путин» какой-либо агитации
Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Так он прокомментировал поданную жалобу партией «Яблоко» на телеканалы «Россия 1» и «Первый канал», которые в своих информационных программах отдают явное предпочтение кандидату в президенты Владимиру Путину, и осуществили показ фильма Оливера Стоуна «Путин».
«Центризбирком, своеобразно трактуя нормы закона в части информирования и агитации, наверняка, не увидит в этом фильме какой-то агитации, и, скорее всего, «Яблоко» получит отказ в своей жалобе», — сказал он.
Мельконьянц отметил, что фильм о действующем президенте России Путине был снят до старта избирательной кампании. «Поэтому трудно тут обвинять в том, что он не оплачен средствами избирательного фонда», — сказал он.
Также Мельконьянц добавил, что необходимо понимать «насколько канал был свободным в выборе именно этого формата, информирования». «Судя по прошедшей информации, что Владимир Путин простудился, таким образом, они заранее подстраховались, и то эфирное время, которое президент не дополучит, из-за того, что не участвует в публичных мероприятиях, они тем самым пытались компенсировать за счет показа этого фильма», — заключил он.
Комментарии7
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aleks50 Алексей Клубников 13 февраля 2018 | 13:22
То не агитация,
Просто махинация.
astet 13 февраля 2018 | 13:29
aleks50: Посмотрите в честные глаза
путинской подстилки Памфиловой
и вы поймёте,
что никакого нарушения нет
и быть не может!11
Путин - это Россия.
А Россия всегда права!!!
fr312 13 февраля 2018 | 13:23
руки прочь от пыни!
platonnekafrin 13 февраля 2018 | 13:32
Я думал, правда, грипп, охрип, а он элементарно бздит.
gvs 13 февраля 2018 | 13:33
А скриншоты компьютерной игры тоже покажут? )))
sergeev67 13 февраля 2018 | 13:42
gvs: А скриншоты компьютерной игры тоже покажут? )))
Покажут, как американцы с вертолетов метелят вагнеровцев. И заявят, что это наши лупят по игишам.
rom8883 13 февраля 2018 | 14:08
Лучшая агитация, это дебаты. Но Путин боится их проиграть.