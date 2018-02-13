Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 годам тюрьмы
Суд признал Чхве Сун Силь виновной во взяточничестве, вымогательстве и превышении полномочий. Следствие и суд по делу подруги экс-президента Пак Кын Хе продолжались больше года и наконец дело завершилось суровым приговором. Чхве Сун Силь были предъявлены обвинения по 18 пунктам, передает ТАСС. Следствие утверждало, что женщина пользовалась своим влиянием на подругу-президента для вмешательства в государственные дела и вымогательства денег у крупных южнокорейских компаний. Кроме того, она получала от президентской администрации секретные документы, к которым не имела допуска.
Южнокорейская прокуратура попросила приговорить Чхве Сун Силь к 25 годам тюрьмы и штрафу в 116 миллионов долларов. Суд же признал несколько эпизодов дела недоказанными и назначил ей 20-летний срок и штраф в 16 миллионов долларов. Также различные тюремные сроки получили ее секретарь – за злоупотребление властью, и глава корпорации Lotte – за дачу взятки. Скандал вокруг Чхве Сун Силь привел к отстранению от власти президента Пак Кын Хе. Сейчас в ее отношении также ведется судебный процесс.
Комментарии5
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gregor 13 февраля 2018 | 13:11
Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 годам тюрьмы
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Друзья Путина .......ку -ку ....
metalag 13 февраля 2018 | 13:29
gregor: Туточки есть нюанс:
- эта подруга Президентши была адептом секты......и не просто влияла на Президентшу, а, по сути, вовлекла Президентшу в секту.
А, теперича, представим себе:
- Президент Государства является адептом секты!:)))))))
Для любого государства ЭТО - кошмар!
xuato 13 февраля 2018 | 13:16
Вот бы вечного госслужащего друга Дерипаски и Путина да 20 лет с конфискацией всего украденного.
svirepyi_gary 13 февраля 2018 | 13:19
Эта Пак Кхы Хе и ейная подруга – наш человек….
Она как Путин и братьЯ Роттенберги….
Как Путин и Тимченко.
Как Путин и панамский вялочленист Ралдугин.
Как Медведев и Алишер Усманов.
Как Дерипаска и Первый Вице-Премьер.....
Пак Кхы Хе – в президенты России.
matsuvi 13 февраля 2018 | 13:20
Это что же получается, за каких-то жалких 4 млн.$ - 20 лет, тогда виоленчелисту что, 10000 лет тюрьмы? Cтранные эти корейцы.