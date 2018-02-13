Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 годам тюрьмы

Суд признал Чхве Сун Силь виновной во взяточничестве, вымогательстве и превышении полномочий. Следствие и суд по делу подруги экс-президента Пак Кын Хе продолжались больше года и наконец дело завершилось суровым приговором. Чхве Сун Силь были предъявлены обвинения по 18 пунктам, передает ТАСС. Следствие утверждало, что женщина пользовалась своим влиянием на подругу-президента для вмешательства в государственные дела и вымогательства денег у крупных южнокорейских компаний. Кроме того, она получала от президентской администрации секретные документы, к которым не имела допуска.

Южнокорейская прокуратура попросила приговорить Чхве Сун Силь к 25 годам тюрьмы и штрафу в 116 миллионов долларов. Суд же признал несколько эпизодов дела недоказанными и назначил ей 20-летний срок и штраф в 16 миллионов долларов. Также различные тюремные сроки получили ее секретарь – за злоупотребление властью, и глава корпорации Lotte – за дачу взятки. Скандал вокруг Чхве Сун Силь привел к отстранению от власти президента Пак Кын Хе. Сейчас в ее отношении также ведется судебный процесс.