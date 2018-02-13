Владимир Мединский обратился к ФАС в связи с выходом в прокат фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

По словам главы министерства, картина заняла 70% кинопроката в России. Министр считает, что на это должны обратить внимание не только сотрудники ФАС, но и вице-премьер Ольга Голодец. «Засилье в прокате этой картины привело к обрушению целого ряда российских замечательных фильмов», — пожаловался министр. Его слова приводит агентство ТАСС.