Владимир Мединский обратился к ФАС в связи с выходом в прокат фильма «Пятьдесят оттенков свободы»
По словам главы министерства, картина заняла 70% кинопроката в России. Министр считает, что на это должны обратить внимание не только сотрудники ФАС, но и вице-премьер Ольга Голодец. «Засилье в прокате этой картины привело к обрушению целого ряда российских замечательных фильмов», — пожаловался министр. Его слова приводит агентство ТАСС.
Комментарии30
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cypher 13 февраля 2018 | 14:24
Слово "свобода" у носителей лишней хромосомы вызывает мигрень и диарею?
Прописать двойную дозу!)))