После третьего дня соревнований в Пхенчхане команда из России удвоила количество медалей
Вторую награду принесли фигуристы, которые выиграли серебро в командном турнире. Всего же за день были разыграны семь комплектов, и ни одной стране не удалось выиграть хотя бы два золота. В общем зачете первыми по-прежнему идут немцы. Россия занимает одиннадцатое место.
Комментарии2
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nikitin43 13 февраля 2018 | 01:17
может купить десяток потенциальных медалистов , как в сочи .
salut__521 13 февраля 2018 | 01:32
Удвоила... Да, звучит. А если б вдруг стало 3 мядальки, то можно было б написать - утроила. О как!. Русский язык не только богат, но и математичен...