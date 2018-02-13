После третьего дня соревнований в Пхенчхане команда из России удвоила количество медалей

Вторую награду принесли фигуристы, которые выиграли серебро в командном турнире. Всего же за день были разыграны семь комплектов, и ни одной стране не удалось выиграть хотя бы два золота. В общем зачете первыми по-прежнему идут немцы. Россия занимает одиннадцатое место.