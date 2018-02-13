Премию председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина присудили директору РАМТ Софье Апфельбаум

Премию председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина присудили директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Она находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Калягин отметил, что на этот раз его кандидатура – это человек, находящийся в тяжелом состоянии. В разные годы премию получали режиссеры Галина Волчек и Юрий Любимов, актриса Чулпан Хаматова.