Помощник генпрокурора США Рэйчел Брэнд решила уволиться из-за нежелания вести «российское дело»

Она покинет свой пост в ближайшие недели, после чего займет должность исполнительного вице-президента компании Walmart, сообщает NBC со ссылкой на источники. По их словам, Брэнд на протяжении долгого времени была недовольна своей работой в Минюсте, а также тем, что более чем через год после вступления в должность президента США Дональда Трампа многие посты в ведомстве остаются вакантными.

В Минюсте США от комментариев отказались.