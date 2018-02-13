Помощник генпрокурора США Рэйчел Брэнд решила уволиться из-за нежелания вести «российское дело»
Она покинет свой пост в ближайшие недели, после чего займет должность исполнительного вице-президента компании Walmart, сообщает NBC со ссылкой на источники. По их словам, Брэнд на протяжении долгого времени была недовольна своей работой в Минюсте, а также тем, что более чем через год после вступления в должность президента США Дональда Трампа многие посты в ведомстве остаются вакантными.
В Минюсте США от комментариев отказались.
Комментарии1
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litovec55 13 февраля 2018 | 01:21
Помощник генпрокурора США Рэйчел Брэнд решила уволиться из-за нежелания вести «российское дело»
Смотри ка и в Америке, есть порядочные люди! Не хочет заниматься фальсификацией российского дела! Браво!