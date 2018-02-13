Британский суд остановил процесс по делу Владимира Буковского

Его обвиняли в изготовлении и хранении детской порнографии. Причиной этого решения стало плохое состояние здоровья диссидента. У Буковского «серьезные заболевания сердца, легких, печени и почек», сообщили в суде. При этом, если его состояние признают удовлетворительным, дело могут возобновить, передает «Би-би-си».