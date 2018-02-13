Британский суд остановил процесс по делу Владимира Буковского
Его обвиняли в изготовлении и хранении детской порнографии. Причиной этого решения стало плохое состояние здоровья диссидента. У Буковского «серьезные заболевания сердца, легких, печени и почек», сообщили в суде. При этом, если его состояние признают удовлетворительным, дело могут возобновить, передает «Би-би-си».
Комментарии2
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litovec55 13 февраля 2018 | 01:24
Да здравствует Английский суд, самый не продажный суд в мире!
contador 13 февраля 2018 | 01:49
Педофилы в Лондоне в почёте, Педофилам в Лондоне почёт.