Михаил Саакашвили сравнил украинских силовиков с фашистами

«Задержание происходило с применением очень грубой силы», — сказал он в эфире телеканала ZIK. Сейча, по его словам, он находится под охраной в отеле Варшавы, польская сторона приняла все меры безопасности. Бывший губернатор Одесской области пообещал вернуться на Украину и «уже думает, как это сделать».

Накануне по решению суда лидер партии «Рух новых сил» был выслан в Польшу. Политик рассказал, что люди в масках скрутили его в одном из киевских ресторанов, закрыли ему глаза и связали руки. Затем его доставили на вертолете в аэропорт Борисполь и пересадили в самолет.