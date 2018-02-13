Михаил Саакашвили сравнил украинских силовиков с фашистами
«Задержание происходило с применением очень грубой силы», — сказал он в эфире телеканала ZIK. Сейча, по его словам, он находится под охраной в отеле Варшавы, польская сторона приняла все меры безопасности. Бывший губернатор Одесской области пообещал вернуться на Украину и «уже думает, как это сделать».
Накануне по решению суда лидер партии «Рух новых сил» был выслан в Польшу. Политик рассказал, что люди в масках скрутили его в одном из киевских ресторанов, закрыли ему глаза и связали руки. Затем его доставили на вертолете в аэропорт Борисполь и пересадили в самолет.
Комментарии3
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sanisan 13 февраля 2018 | 01:20
Этого горемыку, помнится, наши хомячки хотели руководителем России сделать, как сейчас нацика Навального хотят.
captainobvious 13 февраля 2018 | 01:21
ну, наконец то, и до этого дошло ))
мы же вам уже 4 года об этом твердим...
contador 13 февраля 2018 | 01:45
Раньше жил и не тужил, а с тобой дал маху,
Лучше б с черепахой жил, Eхай…
Ехай в Польшу
Припев:
Ехай в Польшу
Ехай в Польшу
Ехай в Польшу
Навсегда