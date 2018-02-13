Родственники троих россиян, о гибели которых в Сирии стало известно ранее, подтвердили эту информацию
Родственники и знакомые троих из четверых россиян, о гибели которых в Сирии стало известно ранее, подтвердили РБК информацию об их смерти. Исследовательская организация Conflict Intelligence Team сообщила гибели Алексея Ладыгина из Рязани, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из города Асбест Свердловской области, а также Владимира Логинова из Калининградской области. По данным CIT, все они являлись бойцами частной военной компании «Вагнер».
Международная коалиция во главе с США 7 февраля нанесла удар по отряду вооруженных сторонников режима Башара Асада в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора. В Пентагоне сообщили, что под авиаудар могли попасть российские наемники.
Комментарии3
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nixs 13 февраля 2018 | 01:17
Гарант так и будет молчать пока родственники сотни другой тоже не подтвердят? По тому что рассказывают многочисленные блоггеры(в том числе тех, кто выступают за ДНР ЛНР) было побоище, причем одностороннее, с нулевыми потерями у американцев и курдов.
russianfromdonetsk 13 февраля 2018 | 02:00
nixs: ну у вагнеров тоже были победы с нулевыми потерями. Например когда бетмена лугандонског сожгли.
salut__521 13 февраля 2018 | 01:42
А дикий гусь крылышками бяк-бяк-бяк-бяк,
А за ним осколочек прыг-прыг-прыг-прыг,
Он его гадёныша шмяк-шмяк-шмяк-шмяк,
Ням-ням-ням-ням и кердык-дык-дык-дык.