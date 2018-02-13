Родственники троих россиян, о гибели которых в Сирии стало известно ранее, подтвердили эту информацию

Родственники и знакомые троих из четверых россиян, о гибели которых в Сирии стало известно ранее, подтвердили РБК информацию об их смерти. Исследовательская организация Conflict Intelligence Team сообщила гибели Алексея Ладыгина из Рязани, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из города Асбест Свердловской области, а также Владимира Логинова из Калининградской области. По данным CIT, все они являлись бойцами частной военной компании «Вагнер».

Международная коалиция во главе с США 7 февраля нанесла удар по отряду вооруженных сторонников режима Башара Асада в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора. В Пентагоне сообщили, что под авиаудар могли попасть российские наемники.