Сборная Германии продолжает лидировать в медальном зачете Олимпиады

По итогам соревнований, прошедших накануне, в активе немецкой команды теперь 4 золотые,1 серебряная и 2 бронзовые медали. На втором месте – команда Нидерландов, на третьем – сборная Норвегии. Олимпийская команда России в понедельник завоевала серебро – в командном турнире фигуристов. Теперь в ее активе по одной серебряной и бронзовой медали, с этими показателями она делит 11-12-е места с Чехией.