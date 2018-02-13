Сборная Германии продолжает лидировать в медальном зачете Олимпиады
По итогам соревнований, прошедших накануне, в активе немецкой команды теперь 4 золотые,1 серебряная и 2 бронзовые медали. На втором месте – команда Нидерландов, на третьем – сборная Норвегии. Олимпийская команда России в понедельник завоевала серебро – в командном турнире фигуристов. Теперь в ее активе по одной серебряной и бронзовой медали, с этими показателями она делит 11-12-е места с Чехией.
Комментарии2
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pravdatut 13 февраля 2018 | 00:24
Так вам и надо, агрессорам.
salut__521 13 февраля 2018 | 01:11
Хорошие две путриотические мядальки, хорошие две оккупационные войнушки - что ещё надо, чтобы спокойно встретить переназначение фюрера...