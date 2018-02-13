С космодрома Байконур сегодня вновь попытаются запустить ракету «Союз» с кораблём «Прогресс»

По официальной версии, старт не состоялся вовремя из-за срабатывания автоматической системы контроля стартового комплекса.

«Союз» запускают с задержкой и с потерей наилучшей траектории полёта ради перестраховки. Так, во всяком случае, объясняли в интервью ТАСС в «Роскосмосе». Представитель госкорпорации назвал перенос старта штатной процедурой и объяснил, что это необходимо для исключения любых возможностей потерять полезную нагрузку. Стоит отметить, что пуск был отменён уже после того, как закончился обратный отсчёт. Источники информагентств говорили о проблемах с коммуникацией между бортовым и наземным оборудованием, а также о возможных сбоях в работе аппаратуры ракеты-носителя. «Союз» должен вывести в космос корабль «Прогресс» с грузом для Международной космической станции. Два дня назад аппарат мог бы пристыковаться к МКС по схеме за 3,5 часа. Это была бы самая короткая траектория сближения – всего два витка. Если старт состоится сегодня, то полёт по естественным причинам продлится дольше. На этот раз специалисты рассчитывают на традиционную двухсуточную схему стыковки.

Как пишет «Коммерсант», в «Роскосмосе» не планируют отказываться от испытания короткой схемы стыковки с МКС. Не исключено, что её опробуют уже при запуске следующего «Прогресса».