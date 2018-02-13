С космодрома Байконур сегодня вновь попытаются запустить ракету «Союз» с кораблём «Прогресс»
По официальной версии, старт не состоялся вовремя из-за срабатывания автоматической системы контроля стартового комплекса.
«Союз» запускают с задержкой и с потерей наилучшей траектории полёта ради перестраховки. Так, во всяком случае, объясняли в интервью ТАСС в «Роскосмосе». Представитель госкорпорации назвал перенос старта штатной процедурой и объяснил, что это необходимо для исключения любых возможностей потерять полезную нагрузку. Стоит отметить, что пуск был отменён уже после того, как закончился обратный отсчёт. Источники информагентств говорили о проблемах с коммуникацией между бортовым и наземным оборудованием, а также о возможных сбоях в работе аппаратуры ракеты-носителя. «Союз» должен вывести в космос корабль «Прогресс» с грузом для Международной космической станции. Два дня назад аппарат мог бы пристыковаться к МКС по схеме за 3,5 часа. Это была бы самая короткая траектория сближения – всего два витка. Если старт состоится сегодня, то полёт по естественным причинам продлится дольше. На этот раз специалисты рассчитывают на традиционную двухсуточную схему стыковки.
Как пишет «Коммерсант», в «Роскосмосе» не планируют отказываться от испытания короткой схемы стыковки с МКС. Не исключено, что её опробуют уже при запуске следующего «Прогресса».
Комментарии14
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mikhail_spb_ 13 февраля 2018 | 00:15
Папытка - нэ пытка. Правылно я гаварю, таварыщ Бэрыя?
taglit 13 февраля 2018 | 00:17
mikhail_spb_: попы освятили? надеюсь, трезвые попы? или как в прошлый раз?
maverick60089 13 февраля 2018 | 00:46
taglit: Как обычно...
grigol331 13 февраля 2018 | 01:25
maverick60089:
С космодрома Байконур сегодня вновь попытаются запустить ракету «Союз» с кораблём «Прогресс»
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Всё негодное и ненужное в космос - не всё Маску масленница.
edun1952 13 февраля 2018 | 00:37
mikhail_spb_: Дорого обходятся только российским пенсионерам, но пополняют офшорный оптимизм Рогозиных со товарищи.
vpu2011 13 февраля 2018 | 00:22
Илон напрягся
russsibiryak 13 февраля 2018 | 00:42
vpu2011: Вряд ли!
akrayzler 13 февраля 2018 | 01:08
vpu2011:Депутат ГД Кравченко: Количество импортных деталей в ракетно-космической отрасли РФ снизилось за последние 5 лет
С 6,5 тыс до 140 наименований…
grigol331 13 февраля 2018 | 01:30
akrayzler: епутат ГД Кравченко: Количество импортных деталей в ракетно-космической отрасли РФ снизилось за последние 5 лет
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Это он объяснял повышение аварийности.
grigol331 13 февраля 2018 | 01:28
vpu2011: Илон напрягся
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Еще бы. Куда его кабриолету до «Прогресса».
jetsam 13 февраля 2018 | 00:43
Роскосмос - поставщик букмекеров!
приятно делать ставки :)
одна ракета, а сколько раз выигрывает.....
salut__521 13 февраля 2018 | 00:49
Вообще-то Роскосмос пора переименовывать в Росорбита, ибо высота в 400 км в 21-м веке это не космос, это треть подъёма кимченыновской задрипанной ракетки...
karabay 13 февраля 2018 | 01:12
Нет ни СССР, ни ЦК КПСС, ни ВЦСПС, а "Союзы" с "Прогрессами" всё летают! От Вована останется монета с Крымом, однако...
hrenvam 13 февраля 2018 | 01:17
Да отложили бы до "послевыборов"....