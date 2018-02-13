Кандидаты в президенты распределят сегодня время для агитации в теле— и радиоэфире

Жеребьевка пройдет в ЦИК.

В жеребьевке примут участие кандидаты или партии, выдвинувшие их. Бесплатный эфир обязаны предоставить госканалы «Россия 1» и «Россия 24», Первый канал, «ТВ Центр» и Общественное телевидение России (ОТР), три государственных радиостанции: «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». В общей сложности в телеэфире будет зарезервировано до 75 часов под бесплатную агитацию одного из восьми кандидатов или их политических сил. Половину этого времени займут дебаты, лишь пятую часть – рекламные ролики. Секретарь ЦИК Майя Гришина напомнила, что в телевизионных роликах выдвиженцам запрещено критиковать своих оппонентов. Предвыборная агитация стартует 17 февраля. А бесплатная агитация в СМИ спустя два дня.

В четверг ЦИК распределит время для агитации в печатных СМИ.