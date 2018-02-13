Кандидаты в президенты распределят сегодня время для агитации в теле— и радиоэфире
Жеребьевка пройдет в ЦИК.
В жеребьевке примут участие кандидаты или партии, выдвинувшие их. Бесплатный эфир обязаны предоставить госканалы «Россия 1» и «Россия 24», Первый канал, «ТВ Центр» и Общественное телевидение России (ОТР), три государственных радиостанции: «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». В общей сложности в телеэфире будет зарезервировано до 75 часов под бесплатную агитацию одного из восьми кандидатов или их политических сил. Половину этого времени займут дебаты, лишь пятую часть – рекламные ролики. Секретарь ЦИК Майя Гришина напомнила, что в телевизионных роликах выдвиженцам запрещено критиковать своих оппонентов. Предвыборная агитация стартует 17 февраля. А бесплатная агитация в СМИ спустя два дня.
В четверг ЦИК распределит время для агитации в печатных СМИ.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 13 февраля 2018 | 00:19
А по первому зомбоканалу показывают четырёхсерийный фильмец Стоуна про нацлидера.
Это входит в выделенное для агитации время?
edun1952 13 февраля 2018 | 00:28
mikhail_spb_: Это скорее антиреклама. Тошнит уже от сладенького и приторного.
nikitin43 13 февраля 2018 | 00:39
edun1952: выборов не будет - нацлидер боится саакашвили .
johio 13 февраля 2018 | 01:10
nikitin43: Путин не саакашвили боится. Он даже собственной тени боится. 4 выборы как девушка от дебатов прячется. Косноязычный наш кумиришко.
edun1952 13 февраля 2018 | 00:26
Объедки с царского трафика делить будут.
sempai 13 февраля 2018 | 00:41
Но так как господин Путин для всех остальных, так называемых кандидатов, оппонентом не является..., его критиковать все же можно...??? Иначе, в случае отсутствия критики в роликах, эти " кандидаты " признАют , что они оппоненты господина Путина.., а это для них просто смерти подобно...
alex_shvydky 13 февраля 2018 | 00:41
Когда слушать дедушку?
delovoy_podolsk 13 февраля 2018 | 00:57
Ни один из перечисленных источников моя семья и мои друзья не смотрят. Такое ощущение, что всё-таки Вторая Россия существует, пусть совсем маленькая, но она есть.
irinaapril 13 февраля 2018 | 01:36
Помню, когда были выборы мэра Москвы, то каждому кандидату давали по минуте, и ведущий строго следил, чтобы этот лимит не был нарушен.А Собянин в то время денно и нощно торчал по всем каналам ТВ в каске на стройплощадке.Так будет и в этот раз.
Тут смотрю новости, а там на каждого кандидата бочку дерьма выливают, особенно на Грудинина( видно, в Кремле очнулись и поняли, что он может представлять опасность для солнцеликого и незаменимого), а потом показали Путина- весь в белых одеждах с ангельскими крыльями....
vitaminoz 13 февраля 2018 | 01:54
Жеребьевка как в спортлото, представляю себе картину. Доверенное лицо можно послать или обязательно самому явиться?))
ostapbey 13 февраля 2018 | 01:58
Вот напишет ли "прогресс" заветное слово на пыльных тропинках далеких планет в пуску?
А то один кандидат на снегу валенками уже вытаптывает в пику..
имя свое. Равные права и в равном допуске
Даже.