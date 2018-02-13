США намерены перебросить в Европу танки и ракеты на 1,3 миллиарда долларов
Всего на противодействие России планируется потратить более 6 миллиардов, говорится в проекте бюджета на 2019 год. По сравнению с бюджетом на 2018 год затраты на программу сдерживания вырастут почти на 2 миллиарда долларов. Как сообщили в Пентагоне, в Европу будут направлены 40 танков и более 120 бронетранспортеров и боевых машин пехоты.
Комментарии21
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taglit 13 февраля 2018 | 00:13
давно пора!
nikitin43 13 февраля 2018 | 00:37
taglit: путен добивается чтоб НАТО разместило танки под Харьковом .
mikhail_spb_ 13 февраля 2018 | 00:13
А нацлидер как назло приболел!
Кто же поведёт народонаселение в последний бой?
taglit 13 февраля 2018 | 00:19
mikhail_spb_: подагра? пеллагра? или просто понос?
pusin_patriot 13 февраля 2018 | 00:41
mikhail_spb_: ну в той песенке путинюгента даже у них хватило мозгов пропеть, "Дядя Вова мы с тобой", т.е. на тебе Вова пулемет Калашникова, флаг тебе в другую руку и дава-давай-давай бросочком вперёд и первым, а мы с тобой если что, перебежками по кочкам и укрытиям.
Ну а если нет, нет тебя в первом ряде, вот чтобы именно ты лично, то не обессудь, алягер ком алягер, своя шкурка дороже.
kara 13 февраля 2018 | 00:18
а нельзя России поступить как Израилю в Сирии, превентивно отбомбиться?
metvlag 13 февраля 2018 | 00:34
kara: Нельзя, подруга0 для этого надо минимум обладать таким же превосходством как Израимль накд арабскими странами.
ну как ты ты отбомбишься, если тебя то Турция, то боевики лупят как хотят.
alo0000 13 февраля 2018 | 00:36
kara: Можно, Воронеж - вот он!
snips 13 февраля 2018 | 00:46
kara: вот когда в россию будут конгерссмены ездить лечится можно и побомбить а пока только посмотреть
salut__521 13 февраля 2018 | 00:57
kara: а нельзя России поступить как Израилю в Сирии, превентивно отбомбиться?///
России нельзя, а вот тебе, превентатор, можно и даже нужно - башкой об косяк...
thesonhuman 13 февраля 2018 | 01:31
kara: "а нельзя России поступить как Израилю в Сирии, превентивно отбомбиться?"\\
До выборов нельзя.
josephine 13 февраля 2018 | 00:19
А Путин свой откат получит до выборов или после?)
pmasel 13 февраля 2018 | 00:36
josephine: Это надо у жителей Воронежа спросить.
alo0000 13 февраля 2018 | 00:40
josephine: Чупачупс, говорят рыбаки на Ладоге. 6+(6-2)=10, умножить на 58 = 580 млрд руб. Чем ответим?
kaplan911 13 февраля 2018 | 00:56
alo0000:
Как обычно делают портки......дерьмом на вентиляторы.
nikvol 13 февраля 2018 | 01:33
alo0000: 6+(6-2)=10, умножить на 58 = 580 млрд руб. Чем ответим?
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Легко и не потратив ни копейки. Передать для противодействия агрессии США ракеты с ядерными боезарядами Северной Корее и Ирану - тогда американцам придется не 6, а 600 миллиардов потратить на ПРО и убежища.
kaplan911 13 февраля 2018 | 01:04
А ведь было ожидаемо.
Ведь США и Запад..... советовали, предлагали, просили, требовали, даже угрожали.....ОДУМАЙТЕСЬ.
Наши упёрлись всеми конечностями, типа, слабаки они если просят, мы круче.....
Вот теперь крутитесь.....мудиловы.
Один вон уже слёг, по словам Песцова, нашморк у него.
karabay 13 февраля 2018 | 01:07
Странно... Чем сильнее наш "раб на галерах" гребёт, тем хуже обстановка в мире! Не туда гребёт, однако...
nikmart001 13 февраля 2018 | 01:14
К наступлению готовимся. А платить за всю эту технику Трамп Европу заставит!
Сказал сделаю рабочие места в Америке и сделает.
timber_head 13 февраля 2018 | 01:32
Владельцы ВПК США готовят Путину подарок в виде золотой статуи в полный рост. Он им такие доходы обеспечил, о которых они и мечтать не могли грустно загибаясь в безденежье и отсутствие заказов в 90-х, когда США сворачивало свое присутствие в Европе.
monik_7 13 февраля 2018 | 02:04
дело не только в танках и ракетах. Это же не ящик патронов - надо обучить военных европейцев управлению это