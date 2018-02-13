США намерены перебросить в Европу танки и ракеты на 1,3 миллиарда долларов

Всего на противодействие России планируется потратить более 6 миллиардов, говорится в проекте бюджета на 2019 год. По сравнению с бюджетом на 2018 год затраты на программу сдерживания вырастут почти на 2 миллиарда долларов. Как сообщили в Пентагоне, в Европу будут направлены 40 танков и более 120 бронетранспортеров и боевых машин пехоты.