Стали известны имена нескольких россиян, погибших в Сирии после американского авиаудара

Информацию о них опубликовала независимая исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Погибшие в Сирии россияне, имена которых опубликовала в Фейсбуке CIT, по утверждению группы воевали в составе «ЧВК Вагнера». Расследователи ссылаются на странички бойцов в соцсетях, где говорится об их смерти 7 февраля: именно тогда коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в долине реки Евфрат. Так, среди погибших называется сотник «Балтийского отдельного казачего округа» Владимир Логинов. В сообществе в соцсети ВК говорится, что он имел награды Минобороны. При этом после публикации скриншота с информацией о смерти Логинова паблик «казачего округа» был закрыт. Кроме того, CIT называет бойцами ЧВК Вагнера, погибшими от американского авиаудара, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из Свердловской области, а также Алексея Ладыгина из Рязани. Их имена расследователи также нашли по страничкам в соцсетям, где люди оставляют свои соболезнования. Некоторые из них, как утверждается, воевали в Донбассе. Минобороны же, напомним, отрицает гибель наших военных после американского авиаудара 7 февраля.

Еще одним погибшим в Сирии бойцом «ЧВК Вагнера» называется активист движения «Другая Россия» Кирилл Ананьев. Представитель организации Александр Аверин подтвердил эту информацию в интервью «Эху», отказавшись называть род деятельности Ананьева в Сирии.