Стали известны имена нескольких россиян, погибших в Сирии после американского авиаудара
Информацию о них опубликовала независимая исследовательская группа Conflict Intelligence Team.
Погибшие в Сирии россияне, имена которых опубликовала в Фейсбуке CIT, по утверждению группы воевали в составе «ЧВК Вагнера». Расследователи ссылаются на странички бойцов в соцсетях, где говорится об их смерти 7 февраля: именно тогда коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в долине реки Евфрат. Так, среди погибших называется сотник «Балтийского отдельного казачего округа» Владимир Логинов. В сообществе в соцсети ВК говорится, что он имел награды Минобороны. При этом после публикации скриншота с информацией о смерти Логинова паблик «казачего округа» был закрыт. Кроме того, CIT называет бойцами ЧВК Вагнера, погибшими от американского авиаудара, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из Свердловской области, а также Алексея Ладыгина из Рязани. Их имена расследователи также нашли по страничкам в соцсетям, где люди оставляют свои соболезнования. Некоторые из них, как утверждается, воевали в Донбассе. Минобороны же, напомним, отрицает гибель наших военных после американского авиаудара 7 февраля.
Еще одним погибшим в Сирии бойцом «ЧВК Вагнера» называется активист движения «Другая Россия» Кирилл Ананьев. Представитель организации Александр Аверин подтвердил эту информацию в интервью «Эху», отказавшись называть род деятельности Ананьева в Сирии.
Комментарии25
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aydu64 13 февраля 2018 | 00:25
теперь уж точно ихтамнет
nikitin43 13 февраля 2018 | 00:35
aydu64: россия страна нищих , 2/3 семей имеющих трёх детей нищая и они легко могут позволить продать 1 - 2 детей на пушечное мясо за похлёбку.
gonduras_on_kolima 13 февраля 2018 | 00:41
aydu64: // теперь уж точно ихтамнет //
Таки да - Бешеный Пёс Мэттис ещё раз подтвердил свою безупречную профессиональную репутацию.
Если играть с ним в жмурки, то вероятность проигрыша близка к ста процентам.
А госдупе надо бы поторопиться с принятием закона о наёмниках, пока Мэттис их всех не отправил в края вечной охоты.
grigol331 13 февраля 2018 | 01:13
gonduras_on_kolima: А госдупе надо бы поторопиться с принятием закона о наёмниках
________
и они в тот же миг станут бессмертными.
kara 13 февраля 2018 | 00:27
могли в дтп попасть,алкоголем отравиться, а так сыграли с судьбой,не выиграли,тем больше шанс у других.
pusin_patriot 13 февраля 2018 | 00:36
kara: Ну тот кто ищет пулю - обязательно её найдёт, в этом вы правы, сравнивая смерть со смертью.
А если же сравнивать, что они могли тут построить дом, родить детей, возвести сад, помогать родным и близким, жить и радоваться... Если сравнивать жизнь со смертью, тогда там уже не всё так однозначно.
metvlag 13 февраля 2018 | 00:45
kara: Пришла информация, что в Сирии, в районе Дейр-эз-Зора, погибли не 100, а 217 граждан РФ. Большая часть из них русские. Под удар артиллерии и авиации сил коалиции, который продолжался 4 часа, попали 253 бойца (Вагнер 5 рота (вся), СпН МО, артиллеристы, танки. Наши, в составе колонны, выдвигались на позиции для штурма. Техники было много. Сначала отработала арта, потом парней добивали Lockheed AC-130 Spectre и пара вертушек. Абсолютно безнаказанно.
Средств ПВО, даже ручных, не было. Представители Пентагона и Госдепа США утверждают, что предупреждали Минобороны РФ о готовящемся ударе. Раненные уже в РФ, почти все тяжелые. Увечья страшные. У многих оторваны конечности, изуродованы лица, тяжелые ранения головы. Останки погибших также уже в России.
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kara 13 февраля 2018 | 00:49
metvlag: у вас уже третий день гон!
я ж отвечал: уже и имена есть, только фото почему то нету.
mordvinyka_zabiyka 13 февраля 2018 | 00:55
kara: есть фото на каждого не звизди
kara 13 февраля 2018 | 00:58
mordvinyka_zabiyka: я верю только Эху, на Эхе не было фото.
grigol331 13 февраля 2018 | 01:16
kara: не выиграли,тем больше шанс у других
_____
Налицо незнание вами основ теории вероятности.
a_aleksandrov01_32 13 февраля 2018 | 01:38
А вот дивный текст на "Фишках".
"Сирия. Что было на самом деле (9 фото + 3 видео)
,,,,,,,,,,,,
Ну - коротко:
" Этот ролик («Удар по Вагнеру») с работой АС-130 тащили прямо с «первоисточников»
Однако на самом деле он снят на испытаниях 2010 года и отношение к Сирии имеет очень опосредованное"
или
"Второй ролик, активно распространяемый как видео атаки, является симулятором 2015 года (AC-130 Gunship Simulator)"
И так далее.
lisitsa1962 13 февраля 2018 | 01:44
kara: могли в дтп попасть,алкоголем отравиться,//-- а так поехали убивать. По подвигу и награда, по мощам и елей :)
alo0000 13 февраля 2018 | 00:34
Это - бомба для императора!
kaplan911 13 февраля 2018 | 00:49
alo0000:
Вот он и слёг. По словам Пескова.
grigol331 13 февраля 2018 | 01:19
kaplan911:
Замена ботокса в ёмкостях.
nixs 13 февраля 2018 | 00:49
и так по несколько человек и будут всплывать имена в интернете пока не будет виден весь масштаб катастрофы, произошедшей после столкновения этих бойцов с армией США??? Если почитать у блогеров про все что произошло, то можно забыть про все победы в Сирии и про то, что Россия показала свою мощь всему миру в Сирии(это все что по тв без конца вещают).
mordvinyka_zabiyka 13 февраля 2018 | 00:57
nixs: ну судя по тому скока всплыло там 20-25 погибшх
kaplan911 13 февраля 2018 | 00:53
\\ Между тем, со стороны российских официальных лиц поступают противоречивые комментарии, — от отрицания случившегося до циничных утверждений, что государство не несет ответственность за судьбу граждан, служащих по контракту в частных военных компаниях.
Эти заявления особенно циничны в свете того факта, что, по многочисленным сообщениям СМИ, не опровергнутым официальными лицами, бойцы ЧВК «Вагнер» проходят тренировку на территории баз Вооруженных сил РФ, получают воинские награды в Кремле и являются по существу спецподразделениями российского военного ведомства. Это при том, что наёмничество и частные военные компании в России законодательно запрещены. \\
Этот вопрос имеет более глубокую подоплёку.
Коррупция.
Пилят бюджет через генералитет МинОбороны РФ в..... АХОВЫХ размерах.
Отмывая эти миллиарды через...... ЧАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ, такие как ЧВК.
На количество смертей россиян им просто НАПЛЕВАТЬ.
Другими словами......ДЕЛАЮТ БАБКИ НА КРОВИ!
svenik 13 февраля 2018 | 01:01
зато они там проголосовали за совка кащея... жизнь нищая в рашке или бессмертие царьку вовке.
Отдали последнее предпочтение - Зато вован их деткам животики чмоки...чмоки - стабильность в стиле...37 года.
kp6ic 13 февраля 2018 | 01:04
пендосы убивают наших наемников там, а мы молчим? ппц, я в шоке.
sergo13 13 февраля 2018 | 01:09
kp6ic: Кого убиывют? ИХТАМНЕТ)))))
karabay 13 февраля 2018 | 01:04
Шахтёры гибнут в шахте, солдаты в бою! Ничего не поделаешь - опасная работа, однако...
lisitsa1962 13 февраля 2018 | 01:53
karabay: Только шахтеры гибнут в своих шахтах, возле своих домов, а российские псы войны - за тысячи километров от границ РФ. Только шахтеры никого не убивают а наемникам приходит заслуженная награда от местного населения за убийства, за то что влезли не в свою драку. Только шахтеров хоронят открыто а ихтамнетов втихаря и по-быстрому чтобы не привлекать внимания. Да их вообще не считают если журналисты не поднимут тему. Так что не стоит сравнивать, одни берут кайло и "добывают" тепло и свет, другие берут в руки АК и несут кровь и смерть
na_v_uho_donosser 13 февраля 2018 | 01:46
Американцы всего лишь приняли правила игры и сыграли по правилам "ихтамнетов" - на нет и суда нет, как в старом анекдоте про "ноусеров".
И коль уж Америка начала резко увеличивать добычу нефти, дабы понизить на неё мировые цены, то всякие поползновения пробраться к сирйским скважинам будут выжигаться калёным железом.
И как ни странно, но победы прадедов не дают +100 ни к здоровью, ни к жизни.
Оказывается, бодаться с пиндосами - бодалка не выросла, а по уровню вооружения это всё равно, что придти с ножом на перестрелку.