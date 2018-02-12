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23:01, 12 февраля 2018

Сервис YouTube потребовал удалить запись программы Алексея Навального об Олеге Дерипаске

Об этом сообщила в своем «Твиттере» продюсер канала NavalnyLive Оксана Баулина. В полученном письме говорится, что ссылка на программу внесена Роскомнадзором в список запрещенных материалов. Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько. Как утверждает Фонд борьбы с коррупцией, они вместе отдыхали на яхте в компании девушки из эскорта Насти Рыбки. Политик назвал это взяткой чиновнику. Вскоре суд Усть-Лабинска, где Дерипаска платит налоги, постановил, что опубликованные снимки нарушают неприкосновенность частной жизни.

Комментарии

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oldpartizan 12 февраля 2018 | 23:14

то ли ещё будет..

cmapoccma 12 февраля 2018 | 23:18

Вот так! А вы ютьюб-ютьюб...
Видимо получили предложение от которого не отказаться. Раньше игнорили Роскомнадзор, даже про Димона ролик не удаляли, если не ошибаюсь. А сейчас видимо хорошо за чресла рыбка укусила и ниточки потянулись выше димона....

pusin_patriot 12 февраля 2018 | 23:38

cmapoccma: ну там же прямая линия в расследовании, Приходько - Дерипаско - Нуланд - Трамп

А там пиннуть им в ютьб промеж ног могли прямо из госдепа, по этой цепочке.

gordy 12 февраля 2018 | 23:48

"...где Дерипаска платит налоги, постановил, что опубликованные снимки нарушают неприкосновенность частной жизни."

В благодарность?

zapadnay 13 февраля 2018 | 00:00

cmapoccma:
Ну как это Ютубу не к лицу! Ну совсем не к лицу. А ещё называетесь иностранной компанией?!

vilingrad 13 февраля 2018 | 00:04

cmapoccma: Российская элита- отбросы общества.

plat32 13 февраля 2018 | 00:14

vilingrad: Российская элита- отбросы общества.
-------------------------------------------------------------------
Самые грязные, самые подлые за всю, кажется, историю России.

amarnsky 13 февраля 2018 | 00:15

cmapoccma: Как можно удалить то что произошло? Ну не впихивается в тюбик, что вышло наружу - неужели не понятно?... Более того - все давно растворилось в бесконечности сети и приумножилось... Уже пошли многочисленные перепосты и комментарии...

dude_lebowsky 12 февраля 2018 | 23:49

oldpartizan: На Ютубе есть возможность опротестовать требование удаления. С обоснованиями, конечно. В течение месяца рассматривают. Так что, ещё повисит.

plat32 13 февраля 2018 | 00:16

dude_lebowsky: В течение месяца рассматривают. Так что, ещё повисит.
---------------------------------------------------
Это хорошо, хотя и так уже, наверное, все прочитали.

dude_lebowsky 13 февраля 2018 | 00:53

plat32: Наверняка не все. Слишком быстро события развиваются.
Вчера только рассказывал жене подробности рыбкогейта. Она была абсолютно не в курсе. А дело, тем временем, достаточно далеко зашло. А тут ещё и самолёт упал.
Более сильная новость перекрывает предыдущую.

wurm 12 февраля 2018 | 23:17

RosComYoutube. Nice.

nitsahon 12 февраля 2018 | 23:18

усть-лабинский суд претендует на "почетное" звание "Бан-но прачечный комбинат"...

liquidsky__ 12 февраля 2018 | 23:25

nitsahon: Который нагнул Youtube )

pusin_patriot 12 февраля 2018 | 23:40

liquidsky__: Ютьюб нагнул Трамп, которого в расследовании мочит Навальный в связях тут по цепочке.

lass925 13 февраля 2018 | 00:22

pusin_patriot: Ютьюб нагнул Трамп, которого в расследовании мочит Навальный в связях тут по цепочке.....это ещё не весь youtube,а только его рассийский сигмент.а он оч не большой.тем более оч много пиплов фильмец с бабами давно уже скачало!...

(комментарий скрыт)

sulla663 12 февраля 2018 | 23:26

Усть-Лабинский фейк канает? И че - Ю-... купился?

viribus_unitis 12 февраля 2018 | 23:28

"И долго после, ночью темной,
Бродя у северных морей,
Навального призрак огромный
Пугал пустынных бабарей".

goshan31 12 февраля 2018 | 23:34

И при чем решение усть-лабинского суда не вступило в законную силу!, во силища у рыбки!

grishakras 12 февраля 2018 | 23:38

Ютьюб , яндекс , - у кого ещё слабые коленки?

plat32 13 февраля 2018 | 00:19

grishakras: Ютьюб , яндекс , - у кого ещё слабые коленки?
----------------------------------------------------------------------------------------
Людей нет, одни пресмыкающиеся.

sveklotron_7 12 февраля 2018 | 23:38

Всех купил ордынскей хан Путый. Против лома нет приема.

mortal_vombat 12 февраля 2018 | 23:53

бл, надо срочно досмотреть и скопировать))

plat32 13 февраля 2018 | 00:21

mortal_vombat: надо срочно досмотреть и скопировать
-----------------------------------------------------------------------------
Так что же вы медлили? Куй железо, пока горячо!

(комментарий скрыт)

liberal_vulgaris 13 февраля 2018 | 00:02

Со всех сторон пинают лошару навального :)

kostia1971 13 февраля 2018 | 00:05

У олигархов в России уже свои частные суды. Что же будет через очередные 6 лет правления Путина? У Дерипаски появиться своё ФСБ ,Таможня,Налоговая?

plat32 13 февраля 2018 | 00:29

kostia1971: У олигархов в России уже свои частные суды.
--------------------------------------------------------------------------------------
Друзья Пу намертво прихватизировали Россию и всё в ней находящееся.
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия, он ждёт;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью...

snegir_pravosekovich 13 февраля 2018 | 00:46

Какая то русоватая фамилия у "потребовавшей" удаления ролика от лица всего "Ютьюба"...

us101 13 февраля 2018 | 01:16

Как-бы я нелюбил кремлёвский паханат, считаю что в данном случае ваш Дерипаска прав. Это его личная собственность, включая оплаченное время проститутки. Гос-чиновника надо ловить за порогом частной собственности граждан.

karabay 13 февраля 2018 | 01:18

Потребовать, конечно можно, но в ответ, в жопу послать, тоже можно... Плодотворная дискуссия, однако!

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