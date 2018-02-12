Сервис YouTube потребовал удалить запись программы Алексея Навального об Олеге Дерипаске

Об этом сообщила в своем «Твиттере» продюсер канала NavalnyLive Оксана Баулина. В полученном письме говорится, что ссылка на программу внесена Роскомнадзором в список запрещенных материалов. Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько. Как утверждает Фонд борьбы с коррупцией, они вместе отдыхали на яхте в компании девушки из эскорта Насти Рыбки. Политик назвал это взяткой чиновнику. Вскоре суд Усть-Лабинска, где Дерипаска платит налоги, постановил, что опубликованные снимки нарушают неприкосновенность частной жизни.