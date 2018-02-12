Сервис YouTube потребовал удалить запись программы Алексея Навального об Олеге Дерипаске
Об этом сообщила в своем «Твиттере» продюсер канала NavalnyLive Оксана Баулина. В полученном письме говорится, что ссылка на программу внесена Роскомнадзором в список запрещенных материалов. Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько. Как утверждает Фонд борьбы с коррупцией, они вместе отдыхали на яхте в компании девушки из эскорта Насти Рыбки. Политик назвал это взяткой чиновнику. Вскоре суд Усть-Лабинска, где Дерипаска платит налоги, постановил, что опубликованные снимки нарушают неприкосновенность частной жизни.
Комментарии30
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oldpartizan 12 февраля 2018 | 23:14
то ли ещё будет..
cmapoccma 12 февраля 2018 | 23:18
Вот так! А вы ютьюб-ютьюб...
Видимо получили предложение от которого не отказаться. Раньше игнорили Роскомнадзор, даже про Димона ролик не удаляли, если не ошибаюсь. А сейчас видимо хорошо за чресла рыбка укусила и ниточки потянулись выше димона....
pusin_patriot 12 февраля 2018 | 23:38
cmapoccma: ну там же прямая линия в расследовании, Приходько - Дерипаско - Нуланд - Трамп
А там пиннуть им в ютьб промеж ног могли прямо из госдепа, по этой цепочке.
gordy 12 февраля 2018 | 23:48
"...где Дерипаска платит налоги, постановил, что опубликованные снимки нарушают неприкосновенность частной жизни."
В благодарность?
zapadnay 13 февраля 2018 | 00:00
cmapoccma:
Ну как это Ютубу не к лицу! Ну совсем не к лицу. А ещё называетесь иностранной компанией?!
vilingrad 13 февраля 2018 | 00:04
cmapoccma: Российская элита- отбросы общества.
plat32 13 февраля 2018 | 00:14
vilingrad: Российская элита- отбросы общества.
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Самые грязные, самые подлые за всю, кажется, историю России.
amarnsky 13 февраля 2018 | 00:15
cmapoccma: Как можно удалить то что произошло? Ну не впихивается в тюбик, что вышло наружу - неужели не понятно?... Более того - все давно растворилось в бесконечности сети и приумножилось... Уже пошли многочисленные перепосты и комментарии...
dude_lebowsky 12 февраля 2018 | 23:49
oldpartizan: На Ютубе есть возможность опротестовать требование удаления. С обоснованиями, конечно. В течение месяца рассматривают. Так что, ещё повисит.
plat32 13 февраля 2018 | 00:16
dude_lebowsky: В течение месяца рассматривают. Так что, ещё повисит.
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Это хорошо, хотя и так уже, наверное, все прочитали.
dude_lebowsky 13 февраля 2018 | 00:53
plat32: Наверняка не все. Слишком быстро события развиваются.
Вчера только рассказывал жене подробности рыбкогейта. Она была абсолютно не в курсе. А дело, тем временем, достаточно далеко зашло. А тут ещё и самолёт упал.
Более сильная новость перекрывает предыдущую.
wurm 12 февраля 2018 | 23:17
RosComYoutube. Nice.
nitsahon 12 февраля 2018 | 23:18
усть-лабинский суд претендует на "почетное" звание "Бан-но прачечный комбинат"...
liquidsky__ 12 февраля 2018 | 23:25
nitsahon: Который нагнул Youtube )
pusin_patriot 12 февраля 2018 | 23:40
liquidsky__: Ютьюб нагнул Трамп, которого в расследовании мочит Навальный в связях тут по цепочке.
lass925 13 февраля 2018 | 00:22
pusin_patriot: Ютьюб нагнул Трамп, которого в расследовании мочит Навальный в связях тут по цепочке.....это ещё не весь youtube,а только его рассийский сигмент.а он оч не большой.тем более оч много пиплов фильмец с бабами давно уже скачало!...
sulla663 12 февраля 2018 | 23:26
Усть-Лабинский фейк канает? И че - Ю-... купился?
viribus_unitis 12 февраля 2018 | 23:28
"И долго после, ночью темной,
Бродя у северных морей,
Навального призрак огромный
Пугал пустынных бабарей".
goshan31 12 февраля 2018 | 23:34
И при чем решение усть-лабинского суда не вступило в законную силу!, во силища у рыбки!
grishakras 12 февраля 2018 | 23:38
Ютьюб , яндекс , - у кого ещё слабые коленки?
plat32 13 февраля 2018 | 00:19
grishakras: Ютьюб , яндекс , - у кого ещё слабые коленки?
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Людей нет, одни пресмыкающиеся.
sveklotron_7 12 февраля 2018 | 23:38
Всех купил ордынскей хан Путый. Против лома нет приема.
mortal_vombat 12 февраля 2018 | 23:53
бл, надо срочно досмотреть и скопировать))
plat32 13 февраля 2018 | 00:21
mortal_vombat: надо срочно досмотреть и скопировать
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Так что же вы медлили? Куй железо, пока горячо!
liberal_vulgaris 13 февраля 2018 | 00:02
Со всех сторон пинают лошару навального :)
kostia1971 13 февраля 2018 | 00:05
У олигархов в России уже свои частные суды. Что же будет через очередные 6 лет правления Путина? У Дерипаски появиться своё ФСБ ,Таможня,Налоговая?
plat32 13 февраля 2018 | 00:29
kostia1971: У олигархов в России уже свои частные суды.
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Друзья Пу намертво прихватизировали Россию и всё в ней находящееся.
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия, он ждёт;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью...
snegir_pravosekovich 13 февраля 2018 | 00:46
Какая то русоватая фамилия у "потребовавшей" удаления ролика от лица всего "Ютьюба"...
us101 13 февраля 2018 | 01:16
Как-бы я нелюбил кремлёвский паханат, считаю что в данном случае ваш Дерипаска прав. Это его личная собственность, включая оплаченное время проститутки. Гос-чиновника надо ловить за порогом частной собственности граждан.
karabay 13 февраля 2018 | 01:18
Потребовать, конечно можно, но в ответ, в жопу послать, тоже можно... Плодотворная дискуссия, однако!