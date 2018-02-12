Не допущенные к Олимпиаде победители всероссийских спортивных соревнований получат по 4 миллиона рублей. За серебро будут давать 2,5 миллиона и 1 миллион 700 тысяч за бронзу. Это говорится в распоряжении правительства. Соревнования пройдут по таким видам спорта как биатлон, лыжные гонки, бобслей и конькобежный спорт.