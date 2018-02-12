Не допущенные к Олимпиаде победители всероссийских спортивных соревнований получат по 4 миллиона рублей
Не допущенные к Олимпиаде победители всероссийских спортивных соревнований получат по 4 миллиона рублей. За серебро будут давать 2,5 миллиона и 1 миллион 700 тысяч за бронзу. Это говорится в распоряжении правительства. Соревнования пройдут по таким видам спорта как биатлон, лыжные гонки, бобслей и конькобежный спорт.
Комментарии42
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denisevropeets 12 февраля 2018 | 23:11
Во работенка! Ни хрена не делать, строить из себя обиженного и получать по 4 лимона! Поди плохо. Чтоб я так жил!
russkie_za_sverjenie 12 февраля 2018 | 23:20
denisevropeets: Из кармана налогоплательщиков. Вова считает допингистов обиженными, пусть из своей зарплаты и выплачивает. Мы содержать мельдонийжрущих не подписывались.
fleyta6 12 февраля 2018 | 23:53
russkie_za_sverjenie: Он нищий! Смартфон купить не осилит!
ku111ku 13 февраля 2018 | 00:07
russkie_za_sverjenie: Пу купил всех своих чиновников...подкупил силовиков...теперь дошла очередь до спортсменов...пенсия готовься...
prosto_tac 12 февраля 2018 | 23:13
Нажрись допинга и 4 ляма в кармане.
metulag 13 февраля 2018 | 00:15
prosto_tac: Ничего вы не понимаете, их поймали на допинге, они обесчещены, а потеря чести дорогого стоит. Вот им и компенсируют потерю чести.
zilbershtein__ 13 февраля 2018 | 00:34
Я тоже хочу такую доходную таблеточку (
Вот же ж что мельдоний животрворящий делает.
turrinn 12 февраля 2018 | 23:14
такой вот, патриотизм...
edun1952 12 февраля 2018 | 23:20
turrinn: Близкий к паразитизму на нищите.
turrinn 12 февраля 2018 | 23:25
edun1952:
/В Канаде и Германии за золотые медали полагается по 20 000 долларов от госструктур. А в Швеции и Норвегии, как это ни странно, денежные поощрения не предусмотрены - в этих странах в случае успешного выступления олимпийцы могут рассчитывать на рекламные и спонсорские контракты../
wojskowy Марек Качоровски 12 февраля 2018 | 23:37
turrinn: Только в Германии и Норвегии люди на лечения детей не собирают деньги в интернете. К тому же уровень жизни в Германии в разы выше, чем в России, тогда не понятно почему в России за Золотую медаль платят по 100000 долларов, да ещё дарят за такую же примерно цену автомобиль.
turrinn 12 февраля 2018 | 23:41
wojskowy:
согласен, у этой страны не будущего...
benin_papa__ 12 февраля 2018 | 23:54
wojskowy:
Постсоветскому советскому народу нравится...
ruf16 13 февраля 2018 | 00:44
benin_papa__: //Постсоветскому советскому народу нравится... //
Не нравится! Но народ не спрашивают , когда поощряют спортсменов, когда чужим странам прощают долги, когда потихоньку лишают население бесплатного образования, медицины и многого другого...
fleyta6 12 февраля 2018 | 23:56
wojskowy: Вот поэтому мы в науке не блещем, в технологиях там же. Если ученый али конструктор нажрется мельдония, он вряд ли что-либо создаст и поэтому он этой власти на хер не нужен!
grigol331 13 февраля 2018 | 00:17
fleyta6: Если ученый али конструктор нажрется мельдония, он вряд ли что-либо создаст
______
Это поначалу, а потом втянется и, глядишь, таки закроет пару законов.
grigol331 13 февраля 2018 | 00:10
turrinn: В Канаде и Германии за золотые медали полагается по 20 000 долларов от госструктур. А в Швеции и Норвегии, как это ни странно, денежные поощрения не предусмотрены
_____
Нищеброды. Вот вступили бы в таможенный союз - зАжили бы как в России... ну, немного хуже, но почти.
ruf16 13 февраля 2018 | 00:39
turrinn: //А в Швеции и Норвегии, как это ни странно, денежные поощрения не предусмотрены - в этих странах в случае успешного выступления олимпийцы могут рассчитывать на рекламные и спонсорские контракты..//
Очень разумно. Думаю, что все российское население поддержало бы именно такое поощрение олимпийцев. Но, увы, наверху решают по-иному , и их логику не понять...
turrinn 13 февраля 2018 | 00:55
ruf16:
вопрос, поддержали бы это олимпийцы?)
ruf16 13 февраля 2018 | 01:09
turrinn:
Честно говоря, плевать на них. Для страны важнее не победы в спорте, а развитие экономики.
conscientia 12 февраля 2018 | 23:17
Ну, и пральна! Это на ремонт домов аварийных и переселение людей из них в РФ денег нет. На операции детям, умирающим без этих операций - денег нет. На пенсии/пособия/ зарплаты учителями библиотекарям - денег нет. А по 4 ляма дарить спортсменам - это мы найдем.
hz6691 12 февраля 2018 | 23:18
Значит и "честь родины" имеет цену.
grigol331 13 февраля 2018 | 00:24
hz6691:
Правительство скалькулировало, но только для спртсменов. Само правительство считает ее бесценной и продает гораздо дороже.
edun1952 12 февраля 2018 | 23:18
Работающие полвека пенсионеры опять пролетают.
kriimsdyk 12 февраля 2018 | 23:19
Спартакиада народов РСФСР
vilingrad 12 февраля 2018 | 23:19
Щас из Кореи как вся команда в сером ломанется! И мне, и мне!!!
grishakras 12 февраля 2018 | 23:24
Возьмём у бабушек. Им же все равно , - скоро умирать
popov_m 12 февраля 2018 | 23:25
Больному ребенку требуется помощь!!!!!
zhrv 12 февраля 2018 | 23:27
Все, "убьют" спорт в стране!
Теперь нажравшись "коктейлей" можно выигрывать в стране, и никуда не ездить, под лозунгом "нас и здесь неплохо кормят".
viribus_unitis 12 февраля 2018 | 23:30
И не надо было позориться без флага и гимна. А те "граждане мира", что в Корею поехали, могут, конечно, по БМВ халявному получить, но могут и не получить, коль у них опять допинг найдут.
grigol331 13 февраля 2018 | 00:28
viribus_unitis:
Тех, у кого "опять допинг найдут", правительство вообще возмет на пожизненное обеспечение на уровне директоров госкорпораций. Этож уже как дважды герой России.
goshan31 12 февраля 2018 | 23:30
Все на выборы, друзья! Ещё более сплотимся вокруг вождя и решений политбюро цккпсс во ознаменовании победы кумунизьма ..!
grigol331 13 февраля 2018 | 00:32
goshan31: Ещё более сплотимся вокруг вождя
______
Вы чё? Задавят вождя или нет, но Вам-то экстремистская статья на кой? Хотя, если задавят, можно и пострадать ради дела.
wojskowy Марек Качоровски 12 февраля 2018 | 23:31
Не надоело нарываться. Такая демонстрация может отрицательно сказаться на ЧМ по футболу. Это только в СМИ РФ пишут, что российских спортсменов поддерживаю их коллеги на Западе, только не пишут, что поддерживают единицы, а возмущаются тысячи, что России вообще допустили к Олимпиаде. Когда МОК начал расследование, ОКР было предложено принять меры самим к спортсменам и руководству ОКР, гордые пошли в несознанку, да по одной причине, что бы себя отмыть, а пострадали спортсмены. Естественно в России никто не виноват, это всё Госдеп США устроил. Ну продолжайте дальше показывать какие вы "гордые".
buva53 12 февраля 2018 | 23:35
А вы продолжайте собирать по соточке в смс для спасения детишек от рака.
foma1eremabiatlon 12 февраля 2018 | 23:39
всероссийские мельдонеивые игры. в Корее им мало что перепало бы из-за вынужденной допинговой диеты а тут красота - сам с собой соревнуешься ,а награда как победителям Олимпиады. Только кто их вляпал в эту историю, тот бы и платил. А нет - все мы будем скидываться.
А по биатлонным достижениям этого сезона видно: без допинга нам никуда.
cedegrinn 12 февраля 2018 | 23:56
Вот теперь я точно русофоб.
svetla_ya 13 февраля 2018 | 00:03
cedegrinn: Почему из-за чьего-то решения вдруг русофоб? Не путайте отечество с его превосходительством, давно еще сказали.
alex_shvydky 12 февраля 2018 | 23:57
С чего бы это вдруг?? Они нравятся Путину/Медведеву? (Которые живут в том числе и на мои налоги) Да шли бы они нахер, я не давал согласия, чтобы мои деньги/налоги тратили на всякуюхуйню. Вжопу все эти олимпиады!
lavrfedotovich2_0 13 февраля 2018 | 00:27
сирожа шаргунов наерно поддерживает такое решение
kaplan911 13 февраля 2018 | 00:37
Мда, хорошо финансируем мельданутых.
За счёт россиян.
kaplan911 13 февраля 2018 | 00:43
Блин, оценил величие страны, дутоемочой...... в 4 ляма ?!
Привыкли всё......приписывать, разбавлять.