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23:03, 12 февраля 2018

Не допущенные к Олимпиаде победители всероссийских спортивных соревнований получат по 4 миллиона рублей

Не допущенные к Олимпиаде победители всероссийских спортивных соревнований получат по 4 миллиона рублей. За серебро будут давать 2,5 миллиона и 1 миллион 700 тысяч за бронзу. Это говорится в распоряжении правительства. Соревнования пройдут по таким видам спорта как биатлон, лыжные гонки, бобслей и конькобежный спорт.

Комментарии

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denisevropeets 12 февраля 2018 | 23:11

Во работенка! Ни хрена не делать, строить из себя обиженного и получать по 4 лимона! Поди плохо. Чтоб я так жил!

russkie_za_sverjenie 12 февраля 2018 | 23:20

denisevropeets: Из кармана налогоплательщиков. Вова считает допингистов обиженными, пусть из своей зарплаты и выплачивает. Мы содержать мельдонийжрущих не подписывались.

fleyta6 12 февраля 2018 | 23:53

russkie_za_sverjenie: Он нищий! Смартфон купить не осилит!

ku111ku 13 февраля 2018 | 00:07

russkie_za_sverjenie: Пу купил всех своих чиновников...подкупил силовиков...теперь дошла очередь до спортсменов...пенсия готовься...

prosto_tac 12 февраля 2018 | 23:13

Нажрись допинга и 4 ляма в кармане.

metulag 13 февраля 2018 | 00:15

prosto_tac: Ничего вы не понимаете, их поймали на допинге, они обесчещены, а потеря чести дорогого стоит. Вот им и компенсируют потерю чести.

zilbershtein__ 13 февраля 2018 | 00:34

Я тоже хочу такую доходную таблеточку (
Вот же ж что мельдоний животрворящий делает.

turrinn 12 февраля 2018 | 23:14

такой вот, патриотизм...

edun1952 12 февраля 2018 | 23:20

turrinn: Близкий к паразитизму на нищите.

turrinn 12 февраля 2018 | 23:25

edun1952:
/В Канаде и Германии за золотые медали полагается по 20 000 долларов от госструктур. А в Швеции и Норвегии, как это ни странно, денежные поощрения не предусмотрены - в этих странах в случае успешного выступления олимпийцы могут рассчитывать на рекламные и спонсорские контракты../

wojskowy Марек Качоровски 12 февраля 2018 | 23:37

turrinn: Только в Германии и Норвегии люди на лечения детей не собирают деньги в интернете. К тому же уровень жизни в Германии в разы выше, чем в России, тогда не понятно почему в России за Золотую медаль платят по 100000 долларов, да ещё дарят за такую же примерно цену автомобиль.

turrinn 12 февраля 2018 | 23:41

wojskowy:
согласен, у этой страны не будущего...

benin_papa__ 12 февраля 2018 | 23:54

wojskowy:
Постсоветскому советскому народу нравится...

ruf16 13 февраля 2018 | 00:44

benin_papa__: //Постсоветскому советскому народу нравится... //

Не нравится! Но народ не спрашивают , когда поощряют спортсменов, когда чужим странам прощают долги, когда потихоньку лишают население бесплатного образования, медицины и многого другого...

fleyta6 12 февраля 2018 | 23:56

wojskowy: Вот поэтому мы в науке не блещем, в технологиях там же. Если ученый али конструктор нажрется мельдония, он вряд ли что-либо создаст и поэтому он этой власти на хер не нужен!

grigol331 13 февраля 2018 | 00:17

fleyta6: Если ученый али конструктор нажрется мельдония, он вряд ли что-либо создаст
______
Это поначалу, а потом втянется и, глядишь, таки закроет пару законов.

grigol331 13 февраля 2018 | 00:10

turrinn: В Канаде и Германии за золотые медали полагается по 20 000 долларов от госструктур. А в Швеции и Норвегии, как это ни странно, денежные поощрения не предусмотрены
_____
Нищеброды. Вот вступили бы в таможенный союз - зАжили бы как в России... ну, немного хуже, но почти.

ruf16 13 февраля 2018 | 00:39

turrinn: //А в Швеции и Норвегии, как это ни странно, денежные поощрения не предусмотрены - в этих странах в случае успешного выступления олимпийцы могут рассчитывать на рекламные и спонсорские контракты..//

Очень разумно. Думаю, что все российское население поддержало бы именно такое поощрение олимпийцев. Но, увы, наверху решают по-иному , и их логику не понять...

turrinn 13 февраля 2018 | 00:55

ruf16:
вопрос, поддержали бы это олимпийцы?)

ruf16 13 февраля 2018 | 01:09

turrinn:
Честно говоря, плевать на них. Для страны важнее не победы в спорте, а развитие экономики.

conscientia 12 февраля 2018 | 23:17

Ну, и пральна! Это на ремонт домов аварийных и переселение людей из них в РФ денег нет. На операции детям, умирающим без этих операций - денег нет. На пенсии/пособия/ зарплаты учителями библиотекарям - денег нет. А по 4 ляма дарить спортсменам - это мы найдем.

hz6691 12 февраля 2018 | 23:18

Значит и "честь родины" имеет цену.

grigol331 13 февраля 2018 | 00:24

hz6691:
Правительство скалькулировало, но только для спртсменов. Само правительство считает ее бесценной и продает гораздо дороже.

edun1952 12 февраля 2018 | 23:18

Работающие полвека пенсионеры опять пролетают.

kriimsdyk 12 февраля 2018 | 23:19

Спартакиада народов РСФСР

vilingrad 12 февраля 2018 | 23:19

Щас из Кореи как вся команда в сером ломанется! И мне, и мне!!!

grishakras 12 февраля 2018 | 23:24

Возьмём у бабушек. Им же все равно , - скоро умирать

popov_m 12 февраля 2018 | 23:25

Больному ребенку требуется помощь!!!!!

zhrv 12 февраля 2018 | 23:27

Все, "убьют" спорт в стране!
Теперь нажравшись "коктейлей" можно выигрывать в стране, и никуда не ездить, под лозунгом "нас и здесь неплохо кормят".

viribus_unitis 12 февраля 2018 | 23:30

И не надо было позориться без флага и гимна. А те "граждане мира", что в Корею поехали, могут, конечно, по БМВ халявному получить, но могут и не получить, коль у них опять допинг найдут.

grigol331 13 февраля 2018 | 00:28

viribus_unitis:
Тех, у кого "опять допинг найдут", правительство вообще возмет на пожизненное обеспечение на уровне директоров госкорпораций. Этож уже как дважды герой России.

goshan31 12 февраля 2018 | 23:30

Все на выборы, друзья! Ещё более сплотимся вокруг вождя и решений политбюро цккпсс во ознаменовании победы кумунизьма ..!

grigol331 13 февраля 2018 | 00:32

goshan31: Ещё более сплотимся вокруг вождя
______
Вы чё? Задавят вождя или нет, но Вам-то экстремистская статья на кой? Хотя, если задавят, можно и пострадать ради дела.

wojskowy Марек Качоровски 12 февраля 2018 | 23:31

Не надоело нарываться. Такая демонстрация может отрицательно сказаться на ЧМ по футболу. Это только в СМИ РФ пишут, что российских спортсменов поддерживаю их коллеги на Западе, только не пишут, что поддерживают единицы, а возмущаются тысячи, что России вообще допустили к Олимпиаде. Когда МОК начал расследование, ОКР было предложено принять меры самим к спортсменам и руководству ОКР, гордые пошли в несознанку, да по одной причине, что бы себя отмыть, а пострадали спортсмены. Естественно в России никто не виноват, это всё Госдеп США устроил. Ну продолжайте дальше показывать какие вы "гордые".

buva53 12 февраля 2018 | 23:35

А вы продолжайте собирать по соточке в смс для спасения детишек от рака.

foma1eremabiatlon 12 февраля 2018 | 23:39

всероссийские мельдонеивые игры. в Корее им мало что перепало бы из-за вынужденной допинговой диеты а тут красота - сам с собой соревнуешься ,а награда как победителям Олимпиады. Только кто их вляпал в эту историю, тот бы и платил. А нет - все мы будем скидываться.
А по биатлонным достижениям этого сезона видно: без допинга нам никуда.

cedegrinn 12 февраля 2018 | 23:56

Вот теперь я точно русофоб.

svetla_ya 13 февраля 2018 | 00:03

cedegrinn: Почему из-за чьего-то решения вдруг русофоб? Не путайте отечество с его превосходительством, давно еще сказали.

alex_shvydky 12 февраля 2018 | 23:57

С чего бы это вдруг?? Они нравятся Путину/Медведеву? (Которые живут в том числе и на мои налоги) Да шли бы они нахер, я не давал согласия, чтобы мои деньги/налоги тратили на всякуюхуйню. Вжопу все эти олимпиады!

lavrfedotovich2_0 13 февраля 2018 | 00:27

сирожа шаргунов наерно поддерживает такое решение

kaplan911 13 февраля 2018 | 00:37

Мда, хорошо финансируем мельданутых.
За счёт россиян.

kaplan911 13 февраля 2018 | 00:43

Блин, оценил величие страны, дутоемочой...... в 4 ляма ?!
Привыкли всё......приписывать, разбавлять.

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