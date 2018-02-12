«Сбербанк» сообщил о рекордном притоке денег в Россию из-за ожидания новых санкций/

Это сотни миллионов долларов, — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя банка. Отмечается, что за пару недель января приток средств вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Деньги приходили в январе в основном из Швейцарии. В «Сбербанке» это связывают с публикацией в США так называемого «кремлевского списка».