«Сбербанк» сообщил о рекордном притоке денег в Россию из-за ожидания новых санкций
Это сотни миллионов долларов, — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя банка. Отмечается, что за пару недель января приток средств вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Деньги приходили в январе в основном из Швейцарии. В «Сбербанке» это связывают с публикацией в США так называемого «кремлевского списка».
Комментарии23
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curious69_ 12 февраля 2018 | 23:07
Долгожданные "инвестиции". Ну теперь заживём припеваючи в стране ДУРАКОВ.
gordy 12 февраля 2018 | 23:53
"Деньги приходили в январе в основном из Швейцарии"
И прямо в Сбербанк?
practolog 12 февраля 2018 | 23:59
«Сбербанк» сообщил о рекордном притоке денег в Россию из-за ожидания новых санкций/
Хорошее могло быть название для фантастического романа!
pmasel 13 февраля 2018 | 00:56
curious69_: Если раскинуть мозгами, то вполне может быть, что после решения по санкциям страновые риски снизились. Спекулянты вернулись на рынок ОФЗ.
mexel 12 февраля 2018 | 23:07
Судя по публикации ТАСС, только за январь 7,1 млрд вывели из страны, а приток менее 1 миллиардв. Откуда восторг-то?
niknik 13 февраля 2018 | 00:01
mexel: Восторг, что дураки несут свои деньги в надежде заработать. Но на то они и дураки и заработают. Но только не они, а на них ))
savour 12 февраля 2018 | 23:10
во погуляем
put__out 12 февраля 2018 | 23:10
Можно пожать руку, хоть одному вернувшему обратно в Россию средства? - Очень хочется увидеть такого редкого дурака живьем....
n_alekhin 12 февраля 2018 | 23:13
put__out: По поводу "... увидеть живьем"!
Может и увидим, но очень быстренько у киселя по ТВ, а затем - процесс "отбора и отъема"! Больше не увидим.
irustir 13 февраля 2018 | 00:13
put__out: вы пожимаете руки редким дуракам?
dedctolet 12 февраля 2018 | 23:15
Сколько притекло мы теперь знаем,интересно бы узнать сколько утекло.
Может кто в курсе?
pol_55 12 февраля 2018 | 23:18
А тут еще Евросоюз отменил банковскую тайну...
dedctolet 12 февраля 2018 | 23:20
pol_55: пришла беда,отворяй ворота.
goshan31 12 февраля 2018 | 23:21
pol_55: ага. И как-то так волшебно совпало!
vilingrad 12 февраля 2018 | 23:21
Камикадзе:)
А ты бы дал подержать чекисту доллар?!
edun1952 12 февраля 2018 | 23:29
Бред сивой кобылы в морозную зимнюю ночь. Или ремейк "Ширли- Мырли" от бездарного режиссера.
ros34 12 февраля 2018 | 23:30
Привет бутырке.
nostradam 12 февраля 2018 | 23:40
Надо полагать, кто-то из олигархов решил запастись несколькими миллиончиками на случай, если вдруг там конфискуют. Но только мизерную часть, потому что ежу ясно - в России тоже очень запросто могут конфисковать, с куда большей вероятностью.
А еще более вероятно, что эти деньги предназначены на подношения светлейшему и его команде,.
pulalala 12 февраля 2018 | 23:44
Денежный дождь накануне выборов Путина.
Каждый пришедший голосовать получит по 1000 баксов.
ostanovka 12 февраля 2018 | 23:48
И все возвраты удивительным образом стеклись на счёт кандидата Путина?
Бывают же чудеса на свете!!
vpu2011 12 февраля 2018 | 23:54
:-]
oneoretwo 12 февраля 2018 | 23:56
вот, значится, откудова "резко" нашлись денюжки на новые понты плешивого - поощрение подставленных спортсменов...
mortal_vombat 12 февраля 2018 | 23:59
угу. отток 7 миллиардов, приток сто миллионов.
путинская арифметика)