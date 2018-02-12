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23:02, 12 февраля 2018

«Сбербанк» сообщил о рекордном притоке денег в Россию из-за ожидания новых санкций

Это сотни миллионов долларов, — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя банка. Отмечается, что за пару недель января приток средств вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Деньги приходили в январе в основном из Швейцарии. В «Сбербанке» это связывают с публикацией в США так называемого «кремлевского списка».

Комментарии

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curious69_ 12 февраля 2018 | 23:07

Долгожданные "инвестиции". Ну теперь заживём припеваючи в стране ДУРАКОВ.

gordy 12 февраля 2018 | 23:53

"Деньги приходили в январе в основном из Швейцарии"

И прямо в Сбербанк?

practolog 12 февраля 2018 | 23:59

«Сбербанк» сообщил о рекордном притоке денег в Россию из-за ожидания новых санкций/

Хорошее могло быть название для фантастического романа!

pmasel 13 февраля 2018 | 00:56

curious69_: Если раскинуть мозгами, то вполне может быть, что после решения по санкциям страновые риски снизились. Спекулянты вернулись на рынок ОФЗ.

mexel 12 февраля 2018 | 23:07

Судя по публикации ТАСС, только за январь 7,1 млрд вывели из страны, а приток менее 1 миллиардв. Откуда восторг-то?

niknik 13 февраля 2018 | 00:01

mexel: Восторг, что дураки несут свои деньги в надежде заработать. Но на то они и дураки и заработают. Но только не они, а на них ))

savour 12 февраля 2018 | 23:10

во погуляем

put__out 12 февраля 2018 | 23:10

Можно пожать руку, хоть одному вернувшему обратно в Россию средства? - Очень хочется увидеть такого редкого дурака живьем....

n_alekhin 12 февраля 2018 | 23:13

put__out: По поводу "... увидеть живьем"!
Может и увидим, но очень быстренько у киселя по ТВ, а затем - процесс "отбора и отъема"! Больше не увидим.

irustir 13 февраля 2018 | 00:13

put__out: вы пожимаете руки редким дуракам?

dedctolet 12 февраля 2018 | 23:15

Сколько притекло мы теперь знаем,интересно бы узнать сколько утекло.
Может кто в курсе?

pol_55 12 февраля 2018 | 23:18

А тут еще Евросоюз отменил банковскую тайну...

dedctolet 12 февраля 2018 | 23:20

pol_55: пришла беда,отворяй ворота.

goshan31 12 февраля 2018 | 23:21

pol_55: ага. И как-то так волшебно совпало!

vilingrad 12 февраля 2018 | 23:21

Камикадзе:)
А ты бы дал подержать чекисту доллар?!

(комментарий скрыт)

edun1952 12 февраля 2018 | 23:29

Бред сивой кобылы в морозную зимнюю ночь. Или ремейк "Ширли- Мырли" от бездарного режиссера.

ros34 12 февраля 2018 | 23:30

Привет бутырке.

nostradam 12 февраля 2018 | 23:40

Надо полагать, кто-то из олигархов решил запастись несколькими миллиончиками на случай, если вдруг там конфискуют. Но только мизерную часть, потому что ежу ясно - в России тоже очень запросто могут конфисковать, с куда большей вероятностью.
А еще более вероятно, что эти деньги предназначены на подношения светлейшему и его команде,.

pulalala 12 февраля 2018 | 23:44

Денежный дождь накануне выборов Путина.
Каждый пришедший голосовать получит по 1000 баксов.

ostanovka 12 февраля 2018 | 23:48

И все возвраты удивительным образом стеклись на счёт кандидата Путина?
Бывают же чудеса на свете!!

vpu2011 12 февраля 2018 | 23:54

:-]

oneoretwo 12 февраля 2018 | 23:56

вот, значится, откудова "резко" нашлись денюжки на новые понты плешивого - поощрение подставленных спортсменов...

mortal_vombat 12 февраля 2018 | 23:59

угу. отток 7 миллиардов, приток сто миллионов.
путинская арифметика)

(комментарий скрыт)

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