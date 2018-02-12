В Австрии столкнулись два поезда
Погибла женщина, еще 22 человека, включая трех детей, получили травмы, — сообщает «Дойче Велле» со ссылкой на местную полицию. Международный поезд «Юросити», который следовал из Австрии в Германию, столкнулся с региональным составом. Причина ЧП пока неизвестна.
Комментарии7
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practolog 12 февраля 2018 | 23:16
Вот и у них начался коллапс. Хочешь жить, сиди дома и не двигайся!
patrik01 12 февраля 2018 | 23:19
Погибла женщина, еще 22 человека, включая трех детей, получили травмы...
Блин, очень жалко.
cmapoccma 12 февраля 2018 | 23:20
Как-то херово год начался на Земле.
practolog 12 февраля 2018 | 23:32
cmapoccma: Херово только для тех, кому и кого херово, а у остальных он начался хорошо, но он только начался.
cmapoccma 12 февраля 2018 | 23:38
practolog:
Нутакж... Во Флориде-то изгоям всегда так хорошо, что и маму забывают родную. И не вылазят с российских сайтов.
practolog 12 февраля 2018 | 23:49
cmapoccma: Из Флориды пациентов не было, не знаю как у них там. А у вас не все в порядке, судя по комментарию. Моя помощь, как врача, нужна?
sveklotron_7 12 февраля 2018 | 23:43
Кровавый Собянен лютуе... Опять что-то украли в Австрийском районе Московской области... Лучше бы эти поезда пенсионерам-бюджетникам раздали