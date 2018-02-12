В Австрии столкнулись два поезда

Погибла женщина, еще 22 человека, включая трех детей, получили травмы, — сообщает «Дойче Велле» со ссылкой на местную полицию. Международный поезд «Юросити», который следовал из Австрии в Германию, столкнулся с региональным составом. Причина ЧП пока неизвестна.