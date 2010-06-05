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23:02, 12 февраля 2018

Украина выдворила Михаила Саакашвили в Польшу

В Госпогранслужбе политика назвали нелегалом и пояснили, что отправили его в страну предыдущего пребывания. При этом адвокат бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области настаивает на том, что законных оснований для депортации не было.

Комментарии

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cmapoccma 12 февраля 2018 | 23:12

Что-то давно не слышно про Машуню Гайдар...
Чисто ведьма. С каким мужиком поведется, так тех то в тюрьму посадят, то в Польшу выкинут пинком под зад. Ждем Машу в помощницы Навального.

patrik01 12 февраля 2018 | 23:16

Украина выдворила Михаила Саакашвили в Польшу...

Ну и хрен с вами, не хотите - вам же хуже, теперь Миша будет баллотироваться на пост президента Польши.

makhnaehe 12 февраля 2018 | 23:30

patrik01: Как бы там Мишу не привлекли за поддержку бандеровщины. Помниться, когда Мосейчук спросил его, - "Вы за Бандеру или нет"? Миша утвердительно нет не ответил.

haldey 13 февраля 2018 | 00:03

Надеюсь, без Визы! А то, что зря боролись? Мишико получит новые ЦУ, и вперед на баррикады...

oo0oo 12 февраля 2018 | 23:17

Вот так номер! Надеюсь, теперь Мишико попробует стать польским воеводой)

(комментарий скрыт)

practolog 12 февраля 2018 | 23:14

Интересно, в какую следующую страну получит назначение от хозяев.

andy575 12 февраля 2018 | 23:19

Как в сказке дядюшки Римуса,где братец кролик просит братца лиса:только не кидай меня в терновый куст!

indeezjoe 12 февраля 2018 | 23:26

- Зачем задержали Саакашвили?
- За обедом!

;-))

vinning7 12 февраля 2018 | 23:30

НЕ Ураина выдворила Саакашвили, а путинский подельник порошенко

minerr 12 февраля 2018 | 23:47

vinning7: А Парашенко называет "путинским подельником" именно Саакашвили. Вы там в Залежной разберитесь вначале кто чей подельник или у вас там все "путинские подельники"?

goshan31 12 февраля 2018 | 23:36

Я БЫЛ лучшего мнения о парашенки..

makhnaehe 13 февраля 2018 | 00:07

goshan31: Анекдот на ночь. Он был лучшего мнения. )))) Значит, то что Порошенко вогнал в могилы десятки тысяч украинцев в самом прямом смысле, не влияло на твое положительное мнение о нем, а выгнал проходимца из страны, то это испортило твое мнение?

blahovdav 13 февраля 2018 | 00:41

makhnaehe: Значит, то что Порошенко вогнал в могилы десятки тысяч украинцев в самом прямом смысле, не влияло на твое положительное мнение о нем, а выгнал проходимца из страны, то это испортило твое мнение?/// А что, в Рашке уже харкают в рожи тем, кто носит ордена и медали за карательные акции и убийства 200000 мирных жителей Ичкерии?? А про палача Беслана ты какого мнения, поптяныч??? Мелкий он такой, плешивый....

sveklotron_7 12 февраля 2018 | 23:40

Это и есть демохратия и главенство закона, если вы не знали. За сие стояв Муйдан и гибли дурачки из лоховской сотни.

thesonhuman 12 февраля 2018 | 23:44

Грузину Саакашвили место в Грузии.

darkshadownet_ 13 февраля 2018 | 00:30

Иногда время такие вещи выкидывает, хоть стой хоть падай... было время, когда один известный миру грузин депортировал народы без оснований.. теперь наступило время, когда одного известного миру грузина депортируют без оснований...

karabay 13 февраля 2018 | 01:01

Тухлая история... Сначала позвали, дали гражданство, а потом забрали и выгнали! Украинские власти - те ещё пидоры! Не лучше наших, однако...

kaplan911 13 февраля 2018 | 01:08

Блин, видать у нас самая больная и острая тема - это Саакашвили.
Идиотизм. Неприкрытый.

kaplan911 13 февраля 2018 | 01:10

kaplan911:

И путриоты......тут как тут.

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