Одним из спонсоров избирательной кампании Ксении Собчак стал совладелец компании Yota Devices Сергей Адоньев...

Это сообщает РБК со ссылкой на источники. О какой сумме идет речь, не уточняется. Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сказала, что о спонсорах объявят на этой неделе.

Ранее президент издательского дома ACMG Александр Федотов рассказал, что спонсирует кампанию Собчак, которая баллотируется в президенты.