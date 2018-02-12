Одним из спонсоров избирательной кампании Ксении Собчак стал совладелец компании Yota Devices Сергей Адоньев
Это сообщает РБК со ссылкой на источники. О какой сумме идет речь, не уточняется. Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сказала, что о спонсорах объявят на этой неделе.
Ранее президент издательского дома ACMG Александр Федотов рассказал, что спонсирует кампанию Собчак, которая баллотируется в президенты.
Комментарии6
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putinnavsegda 12 февраля 2018 | 23:10
Дядя Вова одобряет. Это ж не Навального спонсировать...
patrik01 12 февраля 2018 | 23:14
Одним из спонсоров избирательной кампании Ксении Собчак стал совладелец компании Yota Devices Сергей Адоньев...
Сергей Кириенко приказал.
haldey 13 февраля 2018 | 00:01
patrik01: Да, кто такой Кириенко? Холоп американский, саентолог, а у них мозги повернуты, как у компаса, только не на север, а на Запад)))
Не зря Ксюха съездила на молитву и пожрать (позавтракать)!
vilingrad 12 февраля 2018 | 23:17
А что, эта сраная ёта типа девайс прибыли приносит?:)
sempai 13 февраля 2018 | 00:17
В России никаких спонсоров из числа олигахов и крупных бизнесменов у кандидатов на пост президента не должно быть...Государственное финансирование, собственные средства или пожертвования от простых граждан...и только ...А иначе, в случае победы такого кандидата, такое финансирование есть ничто иное как коррупция...( даже, несмотря на то, что об этом финансировании было окрыто заявлено )...
peresvet73 13 февраля 2018 | 01:07
Смело можно заносить его в американский санкционный список, как одного из кассиров Путина.