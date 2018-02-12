Сотрудники ФСИН в Москве стали получать вместо правозащитников жалобы от заключенных. Это сообщил ТАСС глава столичной Общественной наблюдательной комиссии Вадим Горшенин. По его словам, ранее все жалобы направлялись по адресу Общественной палаты, но в январе ее представители потребовали не присылать к ним писем из СИЗО. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев сказал, что произошла какая-то ошибка.