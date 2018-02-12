Сотрудники ФСИН в Москве стали получать вместо правозащитников жалобы от заключенных
Сотрудники ФСИН в Москве стали получать вместо правозащитников жалобы от заключенных. Это сообщил ТАСС глава столичной Общественной наблюдательной комиссии Вадим Горшенин. По его словам, ранее все жалобы направлялись по адресу Общественной палаты, но в январе ее представители потребовали не присылать к ним писем из СИЗО. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев сказал, что произошла какая-то ошибка.
Комментарии6
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patrik01 12 февраля 2018 | 23:12
В январе представители Общественной палаты потребовали не присылать к ним писем из СИЗО. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев сказал, что произошла какая-то ошибка...
Ошибка, мля, наверно запарились члены Общественной палаты малявы читать с просьбами кинуть деньги на телефон и загнать на зону курево и чай.
kottigr1 12 февраля 2018 | 23:27
patrik01: Ягнята будут жаловаться волкам.. Такое возможно только в фашистском государстве Путина.
plat32 13 февраля 2018 | 00:32
kottigr1: Ягнята будут жаловаться волкам..
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Прогнулась "Общественная палата", запресмыкалась...
practolog 12 февраля 2018 | 23:39
patrik01: Скоро через сотрудников ФСИН общак пойдет!
goshan31 12 февраля 2018 | 23:26
Интересное чтиво.., для вертухаев.
kaplan911 13 февраля 2018 | 00:45
Вертухайские порядки правят не только в СИЗО и на зоне.
НО и на воле. Чем не ГУЛАГ?!