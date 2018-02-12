Депутат ГД Кравченко: Количество импортных деталей в ракетно-космической отрасли РФ снизилось за последние 5 лет
Благодаря импортозамещению за последние 5 лет количество импортных деталей в ракетно-космической отрасли РФ снизилось с 6,5 тыс до 140 наименований. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Денис Кравченко.
«Серьезное импортозамещение происходит в ведущих наших промышленных предприятиях. В разрезе космонавтики еще буквально 4-5 лет назад количество импортных деталей и запчастей для нашей ракетно-космической отрасли составляло более 6,5 тыс наименований. Сейчас она не многим больше 140! Прогресс очевиден, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы еще больших успехов добьемся», — сказал он.
Д.Кравченко также отметил, что Россия испытывает «колоссальное внешнее давление» в связи с санкциями, в результате чего необходимо прилагать все усилия, чтобы добиться «импортонезависимости».
«Нам предстоит перейти от программ импортозамещения к полноценной программе импортонезависимости, если говорить про ВПК», — сказал он.
Комментарии8
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semia 12 февраля 2018 | 23:01
Понятно ,почему накрылась эта наша отрасль
seryj_wolk 12 февраля 2018 | 23:23
semia: Да уж, прогресс очевиден!☺
pmasel 13 февраля 2018 | 00:51
seryj_wolk: "Прогресс"?
Если чего и заместили, так это детали из Украины. А может и сперли там чего. ;-)
askol2016 12 февраля 2018 | 23:02
А если ракеты делать надувными, то импортного не будет НИЧЕГО! Да так и дешевле.
prosto_tac 12 февраля 2018 | 23:19
результат не заставил себя ждать.
edun1952 12 февраля 2018 | 23:42
Вот потому и не летает...
vpu2011 12 февраля 2018 | 23:43
:-]
Прогресс очевиден
ostapbey 13 февраля 2018 | 02:06
А резьбу на плашках 3/8 дюйма уже нарезают?
Да и стеклы на резинках, чтоб не дрибезжали уплотняют??
И кто так выворачивает!!!!