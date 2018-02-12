Депутат ГД Кравченко: Количество импортных деталей в ракетно-космической отрасли РФ снизилось за последние 5 лет

Благодаря импортозамещению за последние 5 лет количество импортных деталей в ракетно-космической отрасли РФ снизилось с 6,5 тыс до 140 наименований. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Денис Кравченко.

«Серьезное импортозамещение происходит в ведущих наших промышленных предприятиях. В разрезе космонавтики еще буквально 4-5 лет назад количество импортных деталей и запчастей для нашей ракетно-космической отрасли составляло более 6,5 тыс наименований. Сейчас она не многим больше 140! Прогресс очевиден, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы еще больших успехов добьемся», — сказал он.

Д.Кравченко также отметил, что Россия испытывает «колоссальное внешнее давление» в связи с санкциями, в результате чего необходимо прилагать все усилия, чтобы добиться «импортонезависимости».

«Нам предстоит перейти от программ импортозамещения к полноценной программе импортонезависимости, если говорить про ВПК», — сказал он.