Жена сына президента США госпитализирована после того, как открыла конверт с неизвестным порошком
Он пришел по почте на адрес нью-йоркской квартиры Дональда Трампа-младшего. Как передает канал NBC со ссылкой на источник, Ванессу Трамп доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Вскоре в полиции сообщили, что порошок в конверте опасности не представляет.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sisyanfashist 12 февраля 2018 | 22:37
Обычный передоз , младшая Карамурза подтвердит !)))
edun1952 12 февраля 2018 | 22:47
Не зря у нашего нацлидера вся родня на нелегальном положении, как бы не придушили в объятиях.
practolog 12 февраля 2018 | 22:48
Нужно было понюхать, вдруг это кокаин!
servelat 12 февраля 2018 | 22:54
practolog: а вдруг сибирская язва, вот и поплохело жене сына президента
practolog 12 февраля 2018 | 23:03
servelat: А может она беременная. Анализы покажут.
liquidsky__ 12 февраля 2018 | 22:50
Либерастня уже не знает как подосрать Трампу.
metalag 12 февраля 2018 | 23:10
liquidsky__: Подсказываю вариант: этот порошок послал Путин...:))))