Жена сына президента США госпитализирована после того, как открыла конверт с неизвестным порошком

Он пришел по почте на адрес нью-йоркской квартиры Дональда Трампа-младшего. Как передает канал NBC со ссылкой на источник, Ванессу Трамп доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Вскоре в полиции сообщили, что порошок в конверте опасности не представляет.