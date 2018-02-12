Актер Дмитрий Соловьев умер в 43 года от панкреатита после перенесенного гриппа...

Это рассказала «Пятому каналу» актриса Ольга Сидорова, с которой Соловьев играл вместе в фильме «Нежный возраст». Ленту снял отец актера Сергей Соловьев. Церемония прощания начнется 14 февраля в 10.30 в храме Иоанна Богослова на Бронной. В тот же день Дмитрия Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище.