Актер Дмитрий Соловьев умер в 43 года от панкреатита после перенесенного гриппа
Это рассказала «Пятому каналу» актриса Ольга Сидорова, с которой Соловьев играл вместе в фильме «Нежный возраст». Ленту снял отец актера Сергей Соловьев. Церемония прощания начнется 14 февраля в 10.30 в храме Иоанна Богослова на Бронной. В тот же день Дмитрия Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище.
Комментарии5
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patrik01 12 февраля 2018 | 22:47
Актер Дмитрий Соловьев умер в 43 года от панкреатита после перенесенного гриппа...
От гриппа? Алкоголик Серёга Магнитский тоже от панкреатита умер, а его лживые подельники придумали "смерть от пыток", из-за расследований хищений в высших эшелонах МВД.
vitaminoz 12 февраля 2018 | 23:07
patrik01: не забывай, гнида, судьбу того хлопчика, что над убитым летчиком ржал. Ты ведь такое же дерьмо.
patrik01 12 февраля 2018 | 23:21
vitaminoz:
Ты где херосос увидел, чтобы я ржал?
vitaminoz 12 февраля 2018 | 23:26
patrik01: в зеркало глянь, дегенерат.
petrov85 13 февраля 2018 | 00:39
а кто это такой? аааааа понятно папаня пристроил на непыльную работенку)