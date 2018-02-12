Пожар произошел в московской гостинице «Космос»
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «По предварительным данным, возгорание возникло на 15-м этаже гостиницы, откуда идет густой серый дым», — сказал собеседник агентства. На место происшествия следуют 15 пожарно-спасательных подразделений. В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что информация о возгорании в гостинице проверяется.
Комментарии6
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tvitov66 12 февраля 2018 | 13:48
Видать горячие пехотинцы решили зажарить барашка
meteor1908 12 февраля 2018 | 13:51
Космос!!! И кто-то ещё сомневался, что у Бога есть чувство юмора!
a_111111 12 февраля 2018 | 13:52
как ?! опять?1 А говорят бомба дважды в одну воронку не падает?
plank1957 12 февраля 2018 | 13:54
Час от часу нелегче! То ЧВК Вагнера разгромили, то Маск со своей тяжелой ракетой, пассажирский борт упал: 72 трупа, - "Кузю" списывают, как бесполезный хлам, гостиница "Космос" запылала, да еще вдобавок Грудинин вкупе с Собчак, Явлинским и Титовым ринулись на штурм президентского Олимпа в РФ, как-будто не им неизвестно, что место давно уже занято.
cedegrinn 12 февраля 2018 | 13:56
Помню пожар в гостинице "Россия".
Не дай бог повторения этого ужаса!
aleksandr39 12 февраля 2018 | 14:00
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) .