Пожар произошел в московской гостинице «Космос»

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «По предварительным данным, возгорание возникло на 15-м этаже гостиницы, откуда идет густой серый дым», — сказал собеседник агентства. На место происшествия следуют 15 пожарно-спасательных подразделений. В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что информация о возгорании в гостинице проверяется.