В Кремле считают преждевременным говорить об итоговом докладе с анализом причин катастрофы Ан-148
Президент РФ Владимир Путин регулярно получает информацию от правительственной комиссии о ходе поисковой операции в месте крушения Ан-148 в Подмосковье, о подготовке итогового доклада говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вряд ли можно ожидать доклада о причинах этой трагедии, потому что времени для выявления причин пока прошло недостаточно. Эти ожидания, конечно, существенно преувеличены», — сказал Д.Песков, комментируя сообщения о том, что итоговый доклад о причинах авиакатастрофы может быть представлен президенту уже в понедельник. Вместе с тем Д.Песков подчеркнул, что В.Путин «постоянно получает информацию от руководства правительственной комиссии, которая уполномочена делать какие-то заключения». «Президент постоянно получает информацию о ходе поисковых работ и других предпринимаемых шагах», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Комментарии5
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aleks50 Алексей Клубников 12 февраля 2018 | 13:40
Вова получает информацию и что от него толку?
platonnekafrin 12 февраля 2018 | 13:56
aleks50: Вова получает информацию и что от него толку?
- А толка еще нет, поскольку ОН пока Онализирует!
wwk_2 12 февраля 2018 | 13:42
Скороспелые выводы конечно не красят серьезных экспертов. Но версию теракта зря так упрямо отбрасывают, она самая вероятная при таких признаках. Будут искать след между деятельностью Навального и терактом. И ведь найдут, в этом они специалисты. Навальный мысленно влиял на террористов, сподвигал их к этому убийству. Вот гад!
kaplan911 12 февраля 2018 | 13:57
\\ В Кремле считают преждевременным говорить об итоговом докладе с анализом причин катастрофы Ан-148 \\
Неужели ?
А как же Обама, Госдеп, происки Запада.....ну Навальный наконец-то ?
Блин, После Кремлёвского доклада наши боятся даже чихнуть в адрес США и Запада.
abuvgrobu 12 февраля 2018 | 14:00
Раз нашли ящики - МАК разберется. Их специалисты всегда докапывались до истины, какой бы неприятной она ни была. Будем ждать результатов профессионального расследования.
А то смотрю уже "диванные эксперты" побежали по веткам судачить... "теракт- не теракт" "бабка сказала-бабка не сказала"
Давайте просто помолчим и помянем погибших..