\\ В Кремле считают преждевременным говорить об итоговом докладе с анализом причин катастрофы Ан-148 \\

Президент РФ Владимир Путин регулярно получает информацию от правительственной комиссии о ходе поисковой операции в месте крушения Ан-148 в Подмосковье, о подготовке итогового доклада говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вряд ли можно ожидать доклада о причинах этой трагедии, потому что времени для выявления причин пока прошло недостаточно. Эти ожидания, конечно, существенно преувеличены», — сказал Д.Песков, комментируя сообщения о том, что итоговый доклад о причинах авиакатастрофы может быть представлен президенту уже в понедельник. Вместе с тем Д.Песков подчеркнул, что В.Путин «постоянно получает информацию от руководства правительственной комиссии, которая уполномочена делать какие-то заключения». «Президент постоянно получает информацию о ходе поисковых работ и других предпринимаемых шагах», — сказал пресс-секретарь главы государства.