Пик заболеваемости вирусом гриппа ожидается в Москве в ближайшие недели
Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Альбина Мельникова. В прошлом году эпидемия гриппа началась в России во второй половине января.
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Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Альбина Мельникова. В прошлом году эпидемия гриппа началась в России во второй половине января.
Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...
Комментарии2
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igor20012 12 февраля 2018 | 13:38
И грипп такой, что антибиотики не помогают. Через пару дней он может перейти в воспаление легких ( глухота, слепота, диабет и пр.) и того...
platonnekafrin 12 февраля 2018 | 13:48
igor20012: Чего "того"!? Ни грипп, ни тиф, ни малярия не смогут снизить явку и процент! А в случае смертельного поноса прошу считать больного проголосовавшим за ВВП незанятой рукой...