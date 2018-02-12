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13:32, 12 февраля 2018

Российские фигуристы заняли 2-е место в командном турнире на Олимпиаде в Южной Корее

Они уступили канадцам и обыграли американцев. Первую медаль сборной принес Семен Елистратов – он был третьим в соревнованиях по шорт-треку. В неофициальном медальном зачете сейчас лидирует сборная Германии. На втором месте – Голландия, на третьем – сборная США, Россия – десятая.

Комментарии

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anatolr 12 февраля 2018 | 13:51

Что значит Россия 10-ая - ее вообще там нету!

Anatoлий

abuvgrobu 12 февраля 2018 | 13:57

Племя младое, незнакомое, лица сплошь молодые...
Кому вы о Родине талдычите, если у большинства спортсменов мечта - попасть в какой-нибудь западный клуб легионером? Сегодняшние онижедети идут в спорт, как на эстраду - с мечтой исключительно о славе, чтобы стать звездой и получать приличные бабки. Бизнес и ничего личного. А вы пристали со своей Отчизной...

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