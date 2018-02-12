Российские фигуристы заняли 2-е место в командном турнире на Олимпиаде в Южной Корее

Они уступили канадцам и обыграли американцев. Первую медаль сборной принес Семен Елистратов – он был третьим в соревнованиях по шорт-треку. В неофициальном медальном зачете сейчас лидирует сборная Германии. На втором месте – Голландия, на третьем – сборная США, Россия – десятая.