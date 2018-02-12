ФСБ объявила о том, что в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко

Как утверждают спецслужбы, он целенаправленно собирал и передавал в Киев сведения о деятельности Росгвардии и ФСБ, которые составляют государственную тайну. В Управлении ФСБ по Крыму «Коммерсанту» не уточнили, о какой информации идет речь. В ведомстве подчеркнули, что утечка этих сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. Возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».