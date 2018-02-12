ФСБ объявила о том, что в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко
Как утверждают спецслужбы, он целенаправленно собирал и передавал в Киев сведения о деятельности Росгвардии и ФСБ, которые составляют государственную тайну. В Управлении ФСБ по Крыму «Коммерсанту» не уточнили, о какой информации идет речь. В ведомстве подчеркнули, что утечка этих сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. Возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».
Комментарии6
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daatan 12 февраля 2018 | 13:36
Расстрелять!
kottigr1 12 февраля 2018 | 13:39
daatan: Расстрелять!
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Это не Ваши предки под власовским триколором в нацистских концлагерях расстреливали евреев, русских, украинцев, белорусов.. ?
kottigr1 12 февраля 2018 | 13:37
ФСБ объявила о том, что в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко
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Так ведь все жители Крыма по сию пору являются украинскими гражданами.. Не торопятся они расставаться с украинскими паспортами. Более того.. Новые украинские паспорта своим детям получают.. Не хотят быть гражданами путинского воровского паханата..
wrongway1 12 февраля 2018 | 13:43
kottigr1:
имеют украинские паспорта ----это даже "запуцинец" Горный подтверждает.
yakutt86 12 февраля 2018 | 13:58
kottigr1: неужто оккупационные власти выдают детям паспорта оккупированного государства?
platonnekafrin 12 февраля 2018 | 13:41
Обнаруженные в ходе обыска бутылки и конверты красноречиво свидетельствовали, что шпион использовал бутылочную почту..