В мэрию Москвы подана заявка на проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы в воскресенье, 25 февраля

Заявленный маршрут – от Калужской площади до Большого Москворецкого моста, — сообщил политик Илья Яшин. Он подчеркнул, что организаторы в любом случае согласны только на этот маршрут. Обсуждать Марьино или Щукино никто не собирается. В столичном Департаменте региональной безопасности «Интерфаксу» сказали, что уведомление будет рассмотрено в течение трех дней.