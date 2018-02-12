В мэрию Москвы подана заявка на проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы в воскресенье, 25 февраля
Заявленный маршрут – от Калужской площади до Большого Москворецкого моста, — сообщил политик Илья Яшин. Он подчеркнул, что организаторы в любом случае согласны только на этот маршрут. Обсуждать Марьино или Щукино никто не собирается. В столичном Департаменте региональной безопасности «Интерфаксу» сказали, что уведомление будет рассмотрено в течение трех дней.
Комментарии6
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daatan 12 февраля 2018 | 13:34
Лучше бы на 29 февраля. И мэрия разрешила бы, и Борюсик был бы доволен. :)
buva53 12 февраля 2018 | 13:40
daatan: Ты помрёшь 29 февраля, чтобы поминали раз в 4 года.
liberal_vulgaris 12 февраля 2018 | 13:56
daatan: Подозреваю, что тогда бы московская демшиза требовала изменения календаря. Вот чтоб 29 февраля было каждый месяц вместо, скажем, 5 января (марта, апреля, и т.д.)
liberal_vulgaris 12 февраля 2018 | 13:37
Бедные москвичи, их снова хотят заставить смотреть марш некрофилов и примкнувших к ним лгбт и яблок :(
noxepy_1488 12 февраля 2018 | 13:41
Новый год - к весне поворот! Весёлые москвичи и москвички радостны приятными хлопотами. Все готовятся к Масленице, и даже скупое зимнее солнышко как-то более лучше и ласково смотрит с высокого московского неба. Но чу! Словно ледяное дыхание не побежденной еще зимы, пронеслось тягостным приглушенным воплем исподнее, и даже иссиня-черное рокочущее и гудящее эхо. Со стороны американского посольства поднялась жуткая тёмная тень. И вдруг затрещал старый сломанный биотуалет, что на заднем дворе американской миссии, и гадкое, грязное, словно от гигантского гриба-дождевика, поганое облако с шумом вырвалось наружу. Следом вывалилась гора рыбих головок, тараканьих пустых яиц, сморщенные кровавые струпья... Страшный (его все боятся), мертвый Немцов, восседает на верхушке. "Мы здесь власть" , дурным голосом орёт дьявольский царь-горы.
protiv777 12 февраля 2018 | 13:55
На кладбище маршируйте в честь кудрявого. Либерасты, до вас когда дойдет. что ваш кумир мягко говоря не приятен для большинства населения? И вспоминать этого проходимца, тем более добрым словом ни кто не хочет.