Спасатели обследовали восемь гектаров из 30-ти на месте крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья
Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, обнаружены многочисленные фрагменты тел и множество обломков самолета. В МЧС подтвердили, что обнаружены оба «черных ящика». Самолет Саратовских авиалиний разбился вчера днем, через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту был 71 человек. Все погибли. По предварительным данным, среди пассажиров было три иностранца — граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана.
Перед вылетом в Орск Ан-148 прошел проверку. Отклонений не выявлено, сообщила авиакомпания. Как стало известно, в этот день самолет выполнил несколько рейсов. Экипаж менялся в соответствии с планом полета.
После катастрофы Саратовские авиалинии приостановили эксплуатацию Ан-148. В парке авиакомпании шесть таких самолетов.
Комментарии2
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pycckoe_cpy 12 февраля 2018 | 13:34
Отчего же тела распадаются на многочисленные фрагменты?
wrongway1 12 февраля 2018 | 13:36
pycckoe_cpy:
конспирология....для того чтоб ,небыло возможности узнать сколько тел...