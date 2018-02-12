«Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148

В компании приняли такое решение на фоне крушения воздушного судна этого типа в Подмосковье. В парке «Саратовских авиалиний» 6 самолетов Ан-148, как утверждают в авиаперевозчике, все они проходят надлежащее обслуживание. Разбившийся самолет был выпущен 8 лет назад, а использовался «Саратовскими авиалиниями» около года. В компании говорят, что в воскресенье перед катастрофой он успел совершить три рейса, и перед вылетом в Орск никаких нареканий не было. Тем временем в МЧС сообщили, что предположительно обнаружили местонахождение двух черных ящиков самолета. При этом эксперты Межгосударственного авиационного комитета пока не дали своего заключения, добавили в ведомстве. Спасатели будут поисковые работы на месте трагедии около недели, говорят в Минтрансе. Они уже обследовали примерно 8 га площади, при том, что обломки самолета разбросаны на 30 га земли. На данный момент в МЧС говорят, что обнаружили более 200 фрагментов тел погибших. В результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек, среди них по одному гражданину Швейцарии и Азербайджана.