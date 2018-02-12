Американскому каналу NBC пришлось извиняться за своего комментатора на открытии Олимпиады
Ведущий связал экономический взлет Южной Кореи с периодом японской оккупации. Оскандалившийся в прямом эфире Джошуа Купер Рамо работает аналитиком в консалтинговой фирме Генри Киссинджера. Канал NBC заключил с ним контракт на ведение церемонии открытия Игр в Пхенчхане. Выступая перед многомиллионной аудиторией, Рамо заметил, что на трибунах присутствует Синдзо Абэ, премьер Японии, которая оккупировала Южную Корею с начала прошлого века до конца Второй мировой войны. По словам ведущего, каждый кореец подтвердит, что Япония была важным примером для трансформации страны в области культуры, технологий и экономики, цитата по сайту РБК.
В интернете мгновенно начали сбор подписей под петицией, в которой подобные рассуждения назвали недопустимыми. Оргкомитет Олимпиады потребовал от канала объяснений. В NBC почти сразу признали, что подобные комментарии были оскорбительными для корейского народа, поэтому принесли свои извинения. В 2008 году Джошуа Рамо, работавший раньше в журнале Time, комментировал открытие Олимпиады в Пекине.
Комментарии11
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gvs 12 февраля 2018 | 13:09
Свобода слова, однако )))
a_111111 12 февраля 2018 | 13:13
Обычная американская тупая скотина...
Все-таки у них хорошая система - не смотря на массу таких вот, самая сильная и свободная страна в мире...
daatan 12 февраля 2018 | 13:43
А стоит ли удивляться тупости пиндосовской? Уже весь мир привык к этому. Еже ли бы чего умного сказать смогли они, вот это было бы удивление. А когда у них в Лимпопо Бармалей власть смог захватить, так чего уж дальше то говорить. Дальше похоже некуда уже. Приехали .
pro_hanov 12 февраля 2018 | 13:17
Так и у нас любая пригожинская портянка подтвердит, что нацизм был хорошим примером для СССР. Только напал в 1941ом. Незадачка вышла. А так - просто благодать: дороги хорошие и евреи в лагерях.
skolzki 12 февраля 2018 | 13:21
pro_hanov: КАК СООБЩАЮТ ИНОСМИ российские конные буряты из псковской дивизии решили пойти в психическую атаку на курдов ,выстроились колонной и под марш Капеля пошли ровными строями , но не тут то было , среди курдов замечена была пулеметчица Ленка Васильева , наглаживая свой максим она медленно подпускала бурят все ближе и ближе , и вот началось плиииииииии , первая сотня полегла за позавчера , вторая вчера , третья сегодня , четвертая поляжет завтра ...и т.д. и .т.п... на скорлько хватит патронов у Ленке Васильевой и у ЭХА москоу , ни кто не знает , но я думаю ..дней пять она и эхо еще продержатся )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) КСТАТИ , МОИ УКРОХОМЯЧКОВОПОНОСИСТЫЕ ДРУЗЬЯ , НЕ НАДО БОЛЬШЕ ВИДЕО СТИМУЛЯТОРА ЗА 2015 год ВЫКЛАДЫВАТЬ и ПОКАЗЫВАТЬ МНЕ , ну не сурьезно это )))))))))))))))))))))))) Я сам его выложу Опубликовано: 25 мар. 2015 г. ЛОШАРЫ , НА КОГО РАСЧИТЫВАЛИ , ДУМАЛИ НЕ ПРОВЕРЮ ???)))))))))))))))))))))))))) https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0
kottigr1 12 февраля 2018 | 13:28
skolzki: КАК СООБЩАЮТ ИНОСМИ российские конные буряты из псковской дивизии решили пойти в психическую атаку на курдов..
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Ты так и будешь скулить по поводу того, что пиндосы отправили в Ад очередные пару сотен путинских засранцев ?.. Не убивайся так.. Все уже про них забыли.. Собакам - собачья смерть.
vaka257 12 февраля 2018 | 13:31
skolzki: Если украинцы не смогли убить всех наемников ЧВК Вагнера, то за них это сделали солдаты НАТО.
daatan 12 февраля 2018 | 13:46
vaka257: "....сделали солдаты НАТО. "
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:))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Это пидopacы то? Я тебя умоляю :)))))))))))
guliona 12 февраля 2018 | 13:18
Так то, что он сказал, это неправда?
protiv777 12 февраля 2018 | 13:28
" экономический взлет Южной Кореи с периодом японской оккупации. " Все верно. А Японский взлет связан с атомными бомбардировками. Ну как счастливы жители Ирака, Ливии ......
Чему тут удивляться? Это стандартное мышление америкосов.
ox1 12 февраля 2018 | 13:29
А чего извиняться-то . В амерском политикуме принято так считать. Лучшее в мире амерском образование опять же, что у комментаторов, что у сенаторов.