Американскому каналу NBC пришлось извиняться за своего комментатора на открытии Олимпиады

Ведущий связал экономический взлет Южной Кореи с периодом японской оккупации. Оскандалившийся в прямом эфире Джошуа Купер Рамо работает аналитиком в консалтинговой фирме Генри Киссинджера. Канал NBC заключил с ним контракт на ведение церемонии открытия Игр в Пхенчхане. Выступая перед многомиллионной аудиторией, Рамо заметил, что на трибунах присутствует Синдзо Абэ, премьер Японии, которая оккупировала Южную Корею с начала прошлого века до конца Второй мировой войны. По словам ведущего, каждый кореец подтвердит, что Япония была важным примером для трансформации страны в области культуры, технологий и экономики, цитата по сайту РБК.

В интернете мгновенно начали сбор подписей под петицией, в которой подобные рассуждения назвали недопустимыми. Оргкомитет Олимпиады потребовал от канала объяснений. В NBC почти сразу признали, что подобные комментарии были оскорбительными для корейского народа, поэтому принесли свои извинения. В 2008 году Джошуа Рамо, работавший раньше в журнале Time, комментировал открытие Олимпиады в Пекине.