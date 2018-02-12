Серебряную медаль завоевали российские фигуристы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхёнчхане
Во многом, это заслуга 15-летней Алины Загитовой. Первое место у канадцев, а третье у американцев. В медальном зачёте наши спортсмены делят десятое место с чехами. Напомним, что ранее бронзу получил наш шорт-трекист Семён Елистратов.
Комментарии4
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matros__koshkin_011 12 февраля 2018 | 13:14
Скромно замечу, что большего идиотизма, чем отдельные ко(пардон)мандные соревнования в фигурном катании не придумать. Ну бля если надо выяснить, какая страна сильнее в фигурическом катании (на коньках), купите за сто рублей куркулятор и складируйте нах результаты фигуристов в нормальных соревнованиях. Да, понимаю, что эта идиотская (со спортивно-состязательной точки зрения) дисциплина была специально придумана и внедрена перед Мельдониадой в г. Соч для пущего вставания с колен, но все же, все, все же...
mixanazarov 12 февраля 2018 | 13:20
Обще командного зачёта уже не достаточно. Это как хор , всегда можно поставить глухонемого . Спортивное катание булыжников по льду , а сколько ещё можно всего придумать . В Америке хот доги на время жрут - тоже спорт.
kottigr1 12 февраля 2018 | 13:25
Чета не шибко прет российским спортсменам без мельдония...
kosh 12 февраля 2018 | 13:35
kottigr1:
Не шибко??
Медведева установила новый рекорд в короткой программе, обыграв саму себя.
А Загитова обыграла американку и канадку на 20(!!) баллов.