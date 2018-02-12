Серебряную медаль завоевали российские фигуристы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхёнчхане

Во многом, это заслуга 15-летней Алины Загитовой. Первое место у канадцев, а третье у американцев. В медальном зачёте наши спортсмены делят десятое место с чехами. Напомним, что ранее бронзу получил наш шорт-трекист Семён Елистратов.