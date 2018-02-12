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13:02, 12 февраля 2018

СМИ: У Владимира Мединского нет шансов сохранить пост министра культуры

Как пишет журнал The New Times, первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко продвигает на этот пост своего давнего соратника, начальника Управления общественных проектов Сергея Новикова. Он уже обсуждал с руководством страны его кандидатуру.

Комментарии

8

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gvs 12 февраля 2018 | 13:11

По итогам деятельности Мудинского культура полностью уничтожена. Руководить больше нечем будет. )

gordy 12 февраля 2018 | 13:20

"Как пишет журнал The New Times..."


Они взломали Кириенко?

boda 12 февраля 2018 | 13:12

"Владимира Мединского нет шансов сохранить пост министра культурыВладимира Мединского нет шансов сохранить пост министра культуры"
И уйдет в небытие "российская культура эпохи Мединского")))

cozy 12 февраля 2018 | 13:16

"Смерть Мединского" )))))

don_ballon 12 февраля 2018 | 13:16

Не, постная фигура никому не известного Новикова не годится. Пу назначит или Бесогона, или Говоруху. Если уж доить русскую культурку, так с особым цинизмом.

serjo1977 12 февраля 2018 | 13:20

Осиротеет Рашка-говняшка... :-)

svirepyi_gary 12 февраля 2018 | 13:21

Как сказал Министр культуры РФ тов. Мединский:
"Эти журналюги Зе Нью Таймс - МРАЗИ КОНЧЕННЫЕ" !!!

klukvik 12 февраля 2018 | 13:34

а этого клоуна куда девать?

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