Экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Сергея Астафурова приговорили к 4,5 годам колонии
Мосгорсуд признал майора виновным в превышении полномочий. Помимо тюремного срока, в решении суда говорится о лишении Астафурова специального звания и запрете занимать должности в правоохранительных органах на два года. Его сообщник – директор ФГУП «Промресурс» Владимир Спиридонов – был приговорен к такому же сроку, передает «Интерфакс».
Суд признал, что Астафуров сфабриковал уголовное дело в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. В марте 2014 года их обвинили в коммерческом подкупе, но спустя два года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
Позднее Комаров и Шибанов были признаны потерпевшими по делу в отношении Астафурова. Его бывшего начальника, экс-руководителя антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова, ранее приговорили к 12 годам колонии за похожие преступления. Сам Астафуров свою вину отрицает. По его словам, потерпевшие по делу «незаконно избежали уголовной ответственности».
Комментарии7
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meteor1908 12 февраля 2018 | 13:06
Это в рамках традиций: сегодня допрашиваешь ты, завтра допрашивают тебя...
tvitov66 12 февраля 2018 | 13:23
meteor1908: сперва система сжирала чужих, теперь начинает пожирать еще и своих - тенденция однозначна
kaplan911 12 февраля 2018 | 13:51
tvitov66: Величие и скрепы, однако.
a_111111 12 февраля 2018 | 13:07
Может быть и прав....
wrongway1 12 февраля 2018 | 13:25
а вот в Японии..
Губернатор Токио Еити Масудзоэ выразил желание уйти в отставку .
Скандал вокруг губернатора начался с того, что в прессу просочилась информация о его еженедельных поездках на дачу на государственной автомашине. Затем стало известно о семейных путешествиях, которые оплачивались из средств его политических фондов. Далее выяснилось, что мэр приобретал на деньги фондов картины и шелковую китайскую одежду, которая была ему нужна для занятий каллиграфией.
и денежку вернет....Масудзоэ пообещал вернуть всю зарплату и попросил дать ему возможность доработать до сентября.
kaplan911 12 февраля 2018 | 13:49
Как это символично - Антикоррупционный главк МВД САМИ КОРРУПЦИЛНЕРЫ.
Главк ...... рулит коррупционными схемами.
Коррупция и есть сама СУТЬ системы вертикали власти.
ed10075 12 февраля 2018 | 14:00
Этот срок для такого негодяя - как награда. За две поломанные жизни, ему, "антикоррупционеру" не менее !десятки" полагалось бы.