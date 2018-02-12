Экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Сергея Астафурова приговорили к 4,5 годам колонии

Мосгорсуд признал майора виновным в превышении полномочий. Помимо тюремного срока, в решении суда говорится о лишении Астафурова специального звания и запрете занимать должности в правоохранительных органах на два года. Его сообщник – директор ФГУП «Промресурс» Владимир Спиридонов – был приговорен к такому же сроку, передает «Интерфакс».

Суд признал, что Астафуров сфабриковал уголовное дело в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. В марте 2014 года их обвинили в коммерческом подкупе, но спустя два года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Позднее Комаров и Шибанов были признаны потерпевшими по делу в отношении Астафурова. Его бывшего начальника, экс-руководителя антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова, ранее приговорили к 12 годам колонии за похожие преступления. Сам Астафуров свою вину отрицает. По его словам, потерпевшие по делу «незаконно избежали уголовной ответственности».