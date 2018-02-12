Президент МОК Томас Бах посетит Северную Корею после Игр в Пхёнчхане
Как передаёт Reuters, это предусмотрено соглашением между МОК, Сеулом и Пхеньяном. Напомним, спортсмены из Северной и Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады прошли под единым флагом.
Комментарии3
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a_111111 12 февраля 2018 | 12:53
Его оттуда выпустят?
amanzhol_lt 12 февраля 2018 | 13:26
крайне неразумный шаг
grigorcar 12 февраля 2018 | 13:32
посетит КНДР.
потом Чечню.
потом Гуантанамо.
турист-экстремал.