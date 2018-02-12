Около половины россиян старше 18 лет – 45 процентов – пользуются социальными сетями почти каждый день
Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. Полностью исключены из социальных медиа около трети опрошенных. 20 процентов из-за того, что не имеют доступа в интернет, ещё 10 процентов не имеют ни одного аккаунта. Самыми популярными соцсетями являются «ВКонтакте». «Одноклассники» и «Инстаграм».
Комментарии8
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liberal_rodinu_predal 12 февраля 2018 | 12:38
Смотря что понимать под соцсетями
vlabumur 12 февраля 2018 | 12:49
Хорошо ли это вот вопрос. Я на пенсии работать не могу,по ряду обстоятельств.год в интернете.
Но стал ли я лучше?
wrongway1 12 февраля 2018 | 12:51
vlabumur:
разносторонне осведомлённым---ДА
skolzki 12 февраля 2018 | 12:53
vlabumur: Дык я как дохтор вам советую , если тырнет вам вредит и вашему здоровью , вы чувствуете , что стали больше курить гипертания усилилась ,то БЕГИТЕ ИЗ ЭТОЙ КЛОАКИ , особенно из эха плохих новостей . БЕГИТЕ НА ПРИРОДУ , НА ДАЧУ , НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ и выкиньте эту шайтан машину ))))))))))))))))))))))))))))))))))
tks 12 февраля 2018 | 13:14
skolzki: А ты - ассенизатор, стало быть, что тут находишься? Как там, у Владимир Владимирыча: "Я ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный" - это про тебя? )))
tks 12 февраля 2018 | 13:03
Соцсети - это ОТРАВА!
tvitov66 12 февраля 2018 | 13:25
tks: это убийца времени, но ИМХО лучше чем телевизер
democ 12 февраля 2018 | 13:34
Интернет сжигает нашу жизнь. Он делает нас одинокими. Мы все стали его заложниками.