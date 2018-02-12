Около половины россиян старше 18 лет – 45 процентов – пользуются социальными сетями почти каждый день

Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. Полностью исключены из социальных медиа около трети опрошенных. 20 процентов из-за того, что не имеют доступа в интернет, ещё 10 процентов не имеют ни одного аккаунта. Самыми популярными соцсетями являются «ВКонтакте». «Одноклассники» и «Инстаграм».