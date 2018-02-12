Российские военные успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО
Как сообщает газета «Красная звезда», испытания проводились на полигоне в Казахстане. Утверждается, что ракета выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью. Другие подробности не приводятся.
Комментарии31
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gregor 12 февраля 2018 | 12:36
Российские военные успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО.
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В Подмосковье разбился самолет АН-148
tvitov66 12 февраля 2018 | 12:55
gregor: "случайности не случайны"(с)
jblack2 12 февраля 2018 | 12:36
Ну и молодцы!
Российская ракетная техника должна всегда оставаться на передовых позициях.
kottigr1 12 февраля 2018 | 12:58
jblack2: Теперь главное, что бы кривизна земли не помешала этим российским модернизированным ракетным системам ПРО прятаться в сирийских песках от американских Томагавков...
tvitov66 12 февраля 2018 | 13:14
kottigr1: ИМХО усовершенствовать технику 60-х годов прошлого века это как модернизировать фекалии - можно пудрой присыпать и дезодорантом освежить, но внутреннее содержание останется неизменным (ядерная БЧ, радиокомандная система управления и ядовитый гептил/диметилгидразин)
evgpekar 12 февраля 2018 | 14:01
kottigr1: Теперь главное , что бы не применили. Ракеты (53Т6) базируются вокруг Москвы и оснащены ядерными БЧ. Москвичи и жители Подмосковья будут иметь возможность наблюдать ядерные взрывы на высотах 5-30 км. Ковровые бомбардировки Воронежа покажутся легкими шалостями. К сведению 53Т6 это ракета начала 80-х (испытания с 83 года) 51Т6 (дальний перехватчик) - снята с вооружения, SM-3 (американский перехватчик) поражает цели на высоте 247 км (2004 год) ВНИМАНИЕ! используя кинетическую БЧ. Вот такая фигня, малята...
platonnekafrin 12 февраля 2018 | 12:37
Чего-то очень краткое описание триумфа. Выполнила задачу, поразила цель и вернулась что ли?
wrongway1 12 февраля 2018 | 12:42
platonnekafrin: Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорей
chichanik 12 февраля 2018 | 12:41
Вау!
skolzki 12 февраля 2018 | 12:44
ВЫВСЕВРЕТЕЕЕЕЕЕЕЕ ...ЭХО ПЛОХИХ НОВОСТЕЙ выплюноло что то типа хорошего , КАК ВЫ ПОСМЕЛИ ?????????????????????))))))
komiccap_nkvd 12 февраля 2018 | 12:48
Не ожидал от ЭХА позитивных новостей. Зачем это делать? Надо дорожить профессией и выискивать сутками весь негатив и здесь публиковать. А если нет негатива, то можно и домыслы печатать. Или придумать. Будьте собой
kottigr1 12 февраля 2018 | 12:52
komiccap_nkvd: Российские военные успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО
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Старая ракета была покрашена наносуриком и это здорово её модернизировало ?
meteor1908 12 февраля 2018 | 12:48
Хотелось бы увидеть запись этого триумфа.
headhunter_ 12 февраля 2018 | 13:12
meteor1908: "Хотелось бы увидеть запись этого триумфа."
Это военная тайна...:-D
putin_itogy 12 февраля 2018 | 12:48
От кого собрались нападать..?
skullll 12 февраля 2018 | 12:53
putin_itogy: Как любит писать ваш либерастно-хохло-пейсатый кагал про американскую ПРО :" Это оружие для защиты, не волнуйтесь"
gregor 12 февраля 2018 | 13:11
skullll:
Зря вы так , об изобретателях российской техники .
Раз не все уехали ещё , значит что -то ещё появится в России . А раз что -то появилось ,значит не все ,как вы назвали " пейсатые " уехали .
Вроде и доктора ещё остались некоторые , значит и выздоравливающие будут .
А невежества ,вроде вас , не убудет никогда ,это вы правы .
Вот поэтому и нет в стране ни дорог ,ни друзей .
Работать некому , только и забота про пейсатого написать , который вас и вылечил и Мать вашу и детей ваших . И ракету сделал и атомную бомбу свистнул у Американских таких же , и интернет придумал и компьютер ., ..
Но что бы это понять надо иметь мозги в верхней головке . А пока да, вас много ,поэтому и нет ни дорог ,ни друзей у страны ,вы правы . Когда 0.000000000001 % вам мешают работать коих 99,999999999% .. это характеризует и большинство и меньшинство . Кого вы представляете , догадаться не трудно . Лично я меньшинство .... .
Поэтому я не дурней еврея себя считаю .
А вас и не уговариваю , и так понятно ,что вы из себя представляете с вашим то IQ . Слякоть ... .
tovarich67 12 февраля 2018 | 12:59
Ракету земля-воздух испытали успешно. Осталось испытать ракету земля- самолет а потом земля- ракета
klukvik 12 февраля 2018 | 13:11
"успешно испытали" - обошлось без жертв
grossalex022018 12 февраля 2018 | 13:11
А чего не написали про самый мощный реактивный двигатель детонационного ( для тупых - взрывного типа ) с тягой до 2 тонн.
hangman19 12 февраля 2018 | 13:15
Ну все, теперь всем кранты)
ushkujnik 12 февраля 2018 | 13:16
Испытания надо проводить не на мишенях в Казахстане, а на израильских самолётах в Сирии...
grossalex022018 12 февраля 2018 | 13:21
ushkujnik: А не боишься что Мы проведем испытания на рашкованах , начиная от медицинского оборудования до дронов. Причем во всех возрастных группах и по всему миру ;))
ushkujnik 12 февраля 2018 | 13:30
grossalex022018: "Только президенты, авторы передовиц и люди, страдающие солитером, имеют право использовать местоимение «мы»." Марк Твен (с)
Вы - гельминты человеческой цивилизации...
grossalex022018 12 февраля 2018 | 13:39
ushkujnik: А вы пушечное мяско Лукойла и Газпрома ;)) А КАК ПРИКОЛЬНО ПРОВОДИТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ВЫБЛЯДКАХ РАШКОВАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ;))
epf1856 12 февраля 2018 | 13:48
grossalex022018: Попробуйте проведите. Что мешает?
cedegrinn 12 февраля 2018 | 13:17
Оружие, оружие, оружие....
А можно что-нибудь для жизни, а не для смерти?
blindpew_33 12 февраля 2018 | 13:19
В общем, кранты Маску с его фалконами.
testmeter 12 февраля 2018 | 13:20
"ракета выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью" на заданной глубине
sanruso 12 февраля 2018 | 13:22
Теперь то мы будем первыми по уровню жизни.
zhrv 12 февраля 2018 | 13:36
В Казахстане???