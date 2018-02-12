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12:32, 12 февраля 2018

Российские военные успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

Как сообщает газета «Красная звезда», испытания проводились на полигоне в Казахстане. Утверждается, что ракета выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью. Другие подробности не приводятся.

Комментарии

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gregor 12 февраля 2018 | 12:36

Российские военные успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО.
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В Подмосковье разбился самолет АН-148

(комментарий скрыт)

tvitov66 12 февраля 2018 | 12:55

gregor: "случайности не случайны"(с)

jblack2 12 февраля 2018 | 12:36

Ну и молодцы!
Российская ракетная техника должна всегда оставаться на передовых позициях.

kottigr1 12 февраля 2018 | 12:58

jblack2: Теперь главное, что бы кривизна земли не помешала этим российским модернизированным ракетным системам ПРО прятаться в сирийских песках от американских Томагавков...

tvitov66 12 февраля 2018 | 13:14

kottigr1: ИМХО усовершенствовать технику 60-х годов прошлого века это как модернизировать фекалии - можно пудрой присыпать и дезодорантом освежить, но внутреннее содержание останется неизменным (ядерная БЧ, радиокомандная система управления и ядовитый гептил/диметилгидразин)

evgpekar 12 февраля 2018 | 14:01

kottigr1: Теперь главное , что бы не применили. Ракеты (53Т6) базируются вокруг Москвы и оснащены ядерными БЧ. Москвичи и жители Подмосковья будут иметь возможность наблюдать ядерные взрывы на высотах 5-30 км. Ковровые бомбардировки Воронежа покажутся легкими шалостями. К сведению 53Т6 это ракета начала 80-х (испытания с 83 года) 51Т6 (дальний перехватчик) - снята с вооружения, SM-3 (американский перехватчик) поражает цели на высоте 247 км (2004 год) ВНИМАНИЕ! используя кинетическую БЧ. Вот такая фигня, малята...

platonnekafrin 12 февраля 2018 | 12:37

Чего-то очень краткое описание триумфа. Выполнила задачу, поразила цель и вернулась что ли?

wrongway1 12 февраля 2018 | 12:42

platonnekafrin: Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорей

chichanik 12 февраля 2018 | 12:41

Вау!

skolzki 12 февраля 2018 | 12:44

ВЫВСЕВРЕТЕЕЕЕЕЕЕЕ ...ЭХО ПЛОХИХ НОВОСТЕЙ выплюноло что то типа хорошего , КАК ВЫ ПОСМЕЛИ ?????????????????????))))))

komiccap_nkvd 12 февраля 2018 | 12:48

Не ожидал от ЭХА позитивных новостей. Зачем это делать? Надо дорожить профессией и выискивать сутками весь негатив и здесь публиковать. А если нет негатива, то можно и домыслы печатать. Или придумать. Будьте собой

kottigr1 12 февраля 2018 | 12:52

komiccap_nkvd: Российские военные успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО
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Старая ракета была покрашена наносуриком и это здорово её модернизировало ?

meteor1908 12 февраля 2018 | 12:48

Хотелось бы увидеть запись этого триумфа.

headhunter_ 12 февраля 2018 | 13:12

meteor1908: "Хотелось бы увидеть запись этого триумфа."

Это военная тайна...:-D

putin_itogy 12 февраля 2018 | 12:48

От кого собрались нападать..?

skullll 12 февраля 2018 | 12:53

putin_itogy: Как любит писать ваш либерастно-хохло-пейсатый кагал про американскую ПРО :" Это оружие для защиты, не волнуйтесь"

gregor 12 февраля 2018 | 13:11

skullll:
Зря вы так , об изобретателях российской техники .
Раз не все уехали ещё , значит что -то ещё появится в России . А раз что -то появилось ,значит не все ,как вы назвали " пейсатые " уехали .
Вроде и доктора ещё остались некоторые , значит и выздоравливающие будут .
А невежества ,вроде вас , не убудет никогда ,это вы правы .
Вот поэтому и нет в стране ни дорог ,ни друзей .
Работать некому , только и забота про пейсатого написать , который вас и вылечил и Мать вашу и детей ваших . И ракету сделал и атомную бомбу свистнул у Американских таких же , и интернет придумал и компьютер ., ..
Но что бы это понять надо иметь мозги в верхней головке . А пока да, вас много ,поэтому и нет ни дорог ,ни друзей у страны ,вы правы . Когда 0.000000000001 % вам мешают работать коих 99,999999999% .. это характеризует и большинство и меньшинство . Кого вы представляете , догадаться не трудно . Лично я меньшинство .... .
Поэтому я не дурней еврея себя считаю .
А вас и не уговариваю , и так понятно ,что вы из себя представляете с вашим то IQ . Слякоть ... .

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tovarich67 12 февраля 2018 | 12:59

Ракету земля-воздух испытали успешно. Осталось испытать ракету земля- самолет а потом земля- ракета

klukvik 12 февраля 2018 | 13:11

"успешно испытали" - обошлось без жертв

grossalex022018 12 февраля 2018 | 13:11

А чего не написали про самый мощный реактивный двигатель детонационного ( для тупых - взрывного типа ) с тягой до 2 тонн.

hangman19 12 февраля 2018 | 13:15

Ну все, теперь всем кранты)

ushkujnik 12 февраля 2018 | 13:16

Испытания надо проводить не на мишенях в Казахстане, а на израильских самолётах в Сирии...

grossalex022018 12 февраля 2018 | 13:21

ushkujnik: А не боишься что Мы проведем испытания на рашкованах , начиная от медицинского оборудования до дронов. Причем во всех возрастных группах и по всему миру ;))

ushkujnik 12 февраля 2018 | 13:30

grossalex022018: "Только президенты, авторы передовиц и люди, страдающие солитером, имеют право использовать местоимение «мы»." Марк Твен (с)

Вы - гельминты человеческой цивилизации...

grossalex022018 12 февраля 2018 | 13:39

ushkujnik: А вы пушечное мяско Лукойла и Газпрома ;)) А КАК ПРИКОЛЬНО ПРОВОДИТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ВЫБЛЯДКАХ РАШКОВАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ;))

epf1856 12 февраля 2018 | 13:48

grossalex022018: Попробуйте проведите. Что мешает?

cedegrinn 12 февраля 2018 | 13:17

Оружие, оружие, оружие....
А можно что-нибудь для жизни, а не для смерти?

blindpew_33 12 февраля 2018 | 13:19

В общем, кранты Маску с его фалконами.

testmeter 12 февраля 2018 | 13:20

"ракета выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью" на заданной глубине

sanruso 12 февраля 2018 | 13:22

Теперь то мы будем первыми по уровню жизни.

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zhrv 12 февраля 2018 | 13:36

В Казахстане???

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