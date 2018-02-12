Параметрический самописец обнаружен на месте крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье

Это подтвердил министр транспорта Максим Соколов. Поисковая операция будет продолжаться в течение недели. Несколько дней займёт и процедура опознания погибших, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. В результате погиб 71 человек. В Оренбургской области сегодня объявлен траур. В Москве отменили все развлекательные мероприятия.