Параметрический самописец обнаружен на месте крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье
Это подтвердил министр транспорта Максим Соколов. Поисковая операция будет продолжаться в течение недели. Несколько дней займёт и процедура опознания погибших, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. В результате погиб 71 человек. В Оренбургской области сегодня объявлен траур. В Москве отменили все развлекательные мероприятия.
Комментарии3
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pycckoe_cpy 12 февраля 2018 | 12:39
В этом самописце: масло на три дня позже поменяли, вот и взорвался в воздухе. А террористов плешивый вошьть ещё в Сирии всех уничтожил.
captain_ 12 февраля 2018 | 12:51
На сегодняшний день стала известна окончательная сумма затрат на Олимпиаду в Пхенчхане - $12,6 млрд долларов. При этом предварительная смета составляла $11,8 млрд.
На аналогичную по объёмам олимпийскую стройку в Сочи 2014 русские потратили $51 млрд. Хватило бы на 4 Олимпиады.
srk2658lu 12 февраля 2018 | 13:54
Очередной теракт, вашу мать!