На Играх в Пхенчхане в понедельник разыгрывается 7 комплектов наград

Российская команда уже пополнила свою медальную копилку. В командных соревнованиях по фигурному катанию россияне заняли второе место вслед за канадцами. А вот в женском сноуборде не преуспели. Софья Федорова в дисциплине слоупстайл показала 8-й результат. Впереди нас ожидают две биатлонные гонки преследования. Где нашим рассчитывать на медали не приходится.

В конькобежном спорте на дистанции 1500 метров у женщин нашу страну должна была представлять Ольга Граф. Но спортсменка отказалась от участия в Олимпиаде в знак солидарности с теми спортсменами, кого не пригласили в Корею.

Есть надежды на медаль в женских прыжках с трамплина. И связаны они прежде всего с Ириной Аввакумовой. Кроме того, сегодня российская команда по керлингу в дабл-миксте сыграет со швейцарцами за выход в финал турнира.