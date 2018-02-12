Предпринимателя Олега Дерипаску вызвали в районный суд Краснодарского края на беседу по иску о защите частной жизни

Об этом «Интерфаксу» сообщили сегодня в судебных органах. Также приглашены и ответчики. Это означает, что сторонам дадут шанс примириться. Дерипаска ранее заявил о намерении судиться с девушкой из эскорта Настей Рыбкой. Бизнесмен недоволен тем, что в соцсетях появились материалы, которые касаются его личной жизни. Суд уже заблокировал доступ к этим фотографиям и видео. Одновременно суд внёс в реестр запрещённой информации фильм-расследование ФБК, где вместе с Дерипаской и Рыбкой фигурирует вице-премьер Сергей Приходько.