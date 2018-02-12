Предпринимателя Олега Дерипаску вызвали в районный суд Краснодарского края на беседу по иску о защите частной жизни
Об этом «Интерфаксу» сообщили сегодня в судебных органах. Также приглашены и ответчики. Это означает, что сторонам дадут шанс примириться. Дерипаска ранее заявил о намерении судиться с девушкой из эскорта Настей Рыбкой. Бизнесмен недоволен тем, что в соцсетях появились материалы, которые касаются его личной жизни. Суд уже заблокировал доступ к этим фотографиям и видео. Одновременно суд внёс в реестр запрещённой информации фильм-расследование ФБК, где вместе с Дерипаской и Рыбкой фигурирует вице-премьер Сергей Приходько.
Комментарии20
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bozman_xl 12 февраля 2018 | 12:11
Итог суда заранее известен, к бабке не ходи. Ну разве может килька (Рыбка) проглотить акулу?
pro_hanov 12 февраля 2018 | 12:19
bozman_xl: Может и акула пострадать, если к рыбке приделана толстая леска с крючком, которую наверху держат крепкие дяди.
astet 12 февраля 2018 | 12:44
pro_hanov: неужели, дерипаска такой жлоб,
что не хочет выкупить у Рыбки компромат
и закрыть тему??? ;)))
neitral_n 12 февраля 2018 | 12:16
Да как они в глазыньки -та друг дружке смотреть-та будут. а? Стыд-та какой! Щас какой-нито полковник КакГыБэ их жениться прилюдно заставит!
procentov_100 12 февраля 2018 | 12:20
Предприниматель Олег Дерипаска вызвал районный суд Краснодарского края на беседу по иску о защите частной жизни.
bratec_kot 12 февраля 2018 | 12:22
Да ладно врать, вызвали они. Да у этих "судей" при имени Дерипаска ладонь автоматически складывается "лодочкой" и тянется ручонка со скрепоносной мантрой: " Любое решение за ваши деньги, барин".
a_111111 12 февраля 2018 | 12:22
Попкорн подвезли?
platonnekafrin 12 февраля 2018 | 12:27
Чем отличается олигарх от бедного человека, так это не деньгами, а скоростью и прозорливостью. Как видно, иск о защите частной жизни у Дерипаски был готов заранее, сейчас вписали лишь фамилию болтливой проститутки, и через сутки - суд.
protiv777 12 февраля 2018 | 12:29
Это звездный час шлюхи Рыбки. Обычно порют в уединенной обстановке, а тут публично в суде. Кстати я не понял, вторую шлюху как его там Навального пороть будут?
igor20012 12 февраля 2018 | 12:29
Какой-то пищевой винигрет получается:
-один ( сечин ) засудил с помощью своих "колбасок" (улюкаев ), теперь дерипаска хочет засудить "рыбку" и заблокировал Навального. Это из-за санкций что-ли все на еде помешались ?
sasass 12 февраля 2018 | 12:32
Личную и государственную жизнь давно совместили эти проходимцы при защите судов с пониженной социальной ответственностью ....
wasielna 12 февраля 2018 | 12:32
Милые бранятся, только тешатся?
income 12 февраля 2018 | 12:35
Долг платежом красен. Пришлось даже вызывать.
ts 12 февраля 2018 | 12:49
Вызвали, чтобы стороны уточнили сумму примирения. Рыбка станет золотой...
compare 12 февраля 2018 | 12:50
тогда уже,не "вызвали",а "испросили соизволения" посетить сей уголок....
weeta 12 февраля 2018 | 12:53
А Приходько придет друга поддержать?
srk2658lu 12 февраля 2018 | 12:54
Может всё-таки Красноярского? Усть-Лабинск?
nik1_k 12 февраля 2018 | 12:59
Наверное, скажут, сколько стоит защитить его честь и достоинство.
grigorcar 12 февраля 2018 | 13:37
какая-такая может быть частная жизнь с Рыбкой? только общественная!
zhrv 12 февраля 2018 | 13:45
- "Олега Дерипаску вызвали в районный суд Краснодарского края на беседу по иску о защите частной жизни"
Э... интересная функция у судов в Краснодарском крае...