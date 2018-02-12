Несколько сотен бойцов частной военной кампании Вагнера могли стать жертвами авиаудара США в Сирии

На этом настаивает, ссылаясь на свои источники, один из бывших командиров ДНР Игорь Гиркин. Он также утверждает, что всё больше приходит информации по поводу подразделения службы специальных операций Министерства обороны, которое также могло попасть под удар несколько дней назад. Официальные лица эту информацию не комментируют

Напомню, что российские власти не признают, что в Сирии воюют наши наёмники.