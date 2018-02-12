Несколько сотен бойцов частной военной кампании Вагнера могли стать жертвами авиаудара США в Сирии
На этом настаивает, ссылаясь на свои источники, один из бывших командиров ДНР Игорь Гиркин. Он также утверждает, что всё больше приходит информации по поводу подразделения службы специальных операций Министерства обороны, которое также могло попасть под удар несколько дней назад. Официальные лица эту информацию не комментируют
Напомню, что российские власти не признают, что в Сирии воюют наши наёмники.
Комментарии75
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ansh 12 февраля 2018 | 12:10
Бьют Русский Мир и в хвост, и в гриву.
Но!
От только крепчает от этого...
skolzki 12 февраля 2018 | 12:11
ansh: Мда , видно сильно российские войска в Сирии прищимили хвост пендосовской коалиции раз уже 5 ть дней тут на эхе хомы и укро презервативы хоронять псковские дивизии конных бурят . Походу одна надежда у пендокоалиции возлагается на хомоскунсов заставить русских отдать пендосам две базы в Сирии ,бугагага )))) Шишь вам а не Тартус ))
midnightblues 12 февраля 2018 | 12:13
skolzki: Я тоже так думаю
Просто россиян там нет
поэтому и трупов тоже
pycckoe_cpy 12 февраля 2018 | 12:14
Главное от Крыма внимание на дальние подступы перенести. А ихтамнетов нарожают бабы - фигня вопрос.
andrii1979 12 февраля 2018 | 12:18
pycckoe_cpy: 644 (с) - Гиркин надо
tour 12 февраля 2018 | 12:22
pycckoe_cpy: -/Главное от Крыма внимание на дальние подступы перенести/
от сепаратистского «военкора» Евгения Шабаева:
“Сегодня, благодаря Министру МВД ЛНР Корнету, когда официально подтверждено, что все руководство ополчения было "зачищено" самим руководством ЛНР, мы можем не на "домыслах" утверждать, что это было исполнено. Но основная масса ополчения была зачищена не в СИЗО Донецка и Луганска - где сидят до 2 тысяч задержанных за эти 3 года и не осужденных (большинству не предъявлены никакие официальные обвинения), а в Сирии. Цель создание СДД Бородая - Сурковым была для утилизации в ЧВК всех боеспособных добровольцев. Именно по этому все первые наборы в ЧВК Сирии утилизировались не просто с "спокойной душой" направляя их на штурм до артподготовкии, а целенаправленно. Вербовщики Бородая отрабатывали свои 500 баксов с рыла. Сегодня его задача фактически выполнена (вербовать мало кого получается) и он приступил к выклянчиванию новой задачи от Суркова - созданию "Союза добровольцев и волонтеров" - этакому силовому антимайдану.”
midnightblues 12 февраля 2018 | 12:40
tour: Вы даже не представляете-насколько Вы правы
Еще в России я разговоривал с одним очень осведомленным человеком-было это еще до ввода в Сирию
и он сказал мне это слово в слово
я тогда удивился еще
moderator_super 12 февраля 2018 | 12:58
midnightblues: и я с ним разговаривал , мне ещё тогда очень странным показалось , что ненецкий язык очень похож на язык древних Атлантов !
daatan 12 февраля 2018 | 12:25
pycckoe_cpy: Хохлушки похоже уже отражались. Бабосы под европейцами на жизнь зарабатывают. Работают на нэньку и днём и ночью. Бу-га-гага :))))
zztop1960 12 февраля 2018 | 13:03
pycckoe_cpy: Так скоро и шахтёры донецкие закончатся , после таких командировок в Сирию
daatan 12 февраля 2018 | 12:22
Очередной пиcдёшь от эхосранцев.
tour 12 февраля 2018 | 12:27
daatan:
от засранца стрелкова/гиркина:
"По потерям в Сирии. Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения. На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен. Исключать вероятность таких потерь тоже нельзя - ведь бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно - с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" - теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям.
Все больше информации, что "под раздачу" вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО).
В общем, ясно только то, что при таких потерях "замести мусор под ковер" (а для кремлевских стратегов все люди - мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях."
daatan 12 февраля 2018 | 12:31
tour: Ну вот. Я об этом же и говорю. Знаменитое "правдивое" издание перепостили. :))
nadin57 12 февраля 2018 | 13:17
tour: Уже давно все знают об этом фейковом вбросе.... только Вы и Эхо в неведении...
Послушайте пресс-конференцию представителя Пентагона Даны Уайт... я Вам немного процитирую ее ответ на вопрос - есть ли богибшие среди россиян..
Ее ответ:- У нас нет информации о каких либо потерях среди россиян. И я не намерена обсуждать фейки и спекуляции"
Точка. Занавес,
astet 12 февраля 2018 | 12:58
midnightblues: Просто россиян там нет
поэтому и трупов тоже
...а, если кто и погиб,
то погиб, как герой,
защищая Россию!!!
bozman1944 12 февраля 2018 | 12:22
skolzki: Чему радуешься, скользкий? Количеству похоронок, приходящим в российские семьи? Ну, я-то радуюсь (так вам, козлам, и надо), а тебе-то скорбить нужно.
skolzki 12 февраля 2018 | 12:23
ХОМЫ ,даю кличь . КТО ПЕРЕПЛЮНЕТ ЛЕНКУ ВАСИЛЬЕВУ ,тому пречитается приз , ПОЕЗДКА В УКРАИНУ на секс шопинг за 50 т баксов , ТАМ ОНИ ВСЕ СТОЛЬКО СТОЯТ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
shmuel63 12 февраля 2018 | 12:27
skolzki: Речь идет не о Тартусе, а о попытке русских захватить нефтяное месторождение в Дейр-аз-Зор, отбитое в сентябре курдами у ИГИЛа* . Видя подготовку к атаке, курдский командир связался с российским командованием, и получил ответ, что это не их подразделения. ПОсле этого курдв вызвали американскую авиацию, поскольку этот район, по соглашению с Россией, находится в их зоне ответственности. Американцы нанесли бомбовый удар, а курды вели отсекающий огонь, чтобы не дать эвакуировать раненых. Через полчаса русские сами связались с курдами и попросили прекратить огонь,, словои, сами себя перехитрили. Как всегда - за счет жизней своих солдат.
* организация, запрещенная в России.
skolzki 12 февраля 2018 | 12:41
shmuel63: , Да я знаю , после всего этого , российские конные буряты решили пойти в психическую атаку на курдов ,выстроились колонной и под марш Капеля пошли ровными строями , но не тут то было , среди курдов замечена была пулеметчица Ленка Васильева , наглаживая свой максим она медленно подпускала бурят все ближе и ближе , и вот началось плиииииииии , первая сотня полегла за позавчера , вторая вчера , третья сегодня , четвертая поляжет завтра ...и т.д. и .т.п... на скорлько хватит патронов у Ленке Васильевой и у ЭХА москоу , ни кто не знает , но я думаю ..ю..дней пять она еще продержится ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
skullll 12 февраля 2018 | 12:43
shmuel63: Да и судя по фоткам это нефтяное месторождение находится на Марсе)))
Что, носатый, отсосал твой Маск. Он ещё только какую-то машину запустил, а " вагнеровцы" уже Марс осваивают)))
А уж рассказ, как летающая крепость гонялась за выжившими вообще шедевр. Правда верят в него только пейсатые беженцы с укрогабонии...
moderator_super 12 февраля 2018 | 12:43
shmuel63:
спецназ летающих вепрей , сообщает , хитрецы перехитрили хитро , хитозан хитпарадит хиты !
kottigr1 12 февраля 2018 | 12:41
skolzki: Пиндосы с Путиным делают благое дело утилизируя самый мерзкий сброд из российских наемников в Сирии.. Ведь эти самые отъявленные подонки из РФ готовы стрелять за деньги не только в сирийских детишек и женщин, но и в россиян если им за это заплатят..
wojskowy Марек Качоровски 12 февраля 2018 | 12:55
skolzki: https://www.youtube.com/watch?v=Ouf7hQ4wKeM&feature=youtu.behttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Djo2BYqNlvZM Смотри как гибнут русские солдаты за нефть твоего пригожина и послушай о чём говорят уцелевшие, может после этого заткнёшь свое сран.... хайло
liberal_vulgaris 12 февраля 2018 | 13:01
wojskowy: Еще один идиот с ссылкой на симулятор 2015 года вылез :)
skolzki 12 февраля 2018 | 13:07
wojskowy: ДЯТЕЛ , НАБЕРИ ВОТ ЭТО ,буга гагага )))))))))))))))))) AC-130 Gunship Simulator - Convoy engagement
1 405 366 просмотров
2 ТЫС.
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Byte Conveyor Studios
Опубликовано: 25 мар. 2015 г. ЛОШАРА , НА КОГО РАСЧИТЫВАЛ , УКРОДОЛПОЯЩУР ???)))))))))))))))))))))))))) https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0 ДУМАЛ НЕ ПРОВЕРЮ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
kottigr1 12 февраля 2018 | 13:12
skolzki: Для российских дебил целый отдел на Лубянке такие видео "выпекает" и в сеть выбрасывает.. Хавай помой от чекистов на здоровье.
wojskowy Марек Качоровски 12 февраля 2018 | 13:34
skolzki: Liberal-vulgaris Может это вы два дебила. Или YANDEX это не Российский канал в интернете? Загляните туда, там есть такой DZEN там всё расписано. Или ваши российские новостные интернет каналы тоже предлагают лживые сведения. Или уже перепившись боярышника своим не верите, а шпарите по методичке.
wrongway1 12 февраля 2018 | 13:08
wojskowy:
ааааахрееенееетььь...
nadin57 12 февраля 2018 | 13:20
wojskowy: Эти фейки уже давно разобрали " по косточкам" , а Вы все их тут выкладываете)))))
prutkov100 12 февраля 2018 | 13:26
Странно читать комменты кремлевских холуев , которые всего 3,5 года назад целовали в засос гиркина , а теперь ему не верят ? Вы бы или крестик или штаны ))))
ura_123 12 февраля 2018 | 12:10
Это вам не с рыбками дириПасить...
skolzki 12 февраля 2018 | 12:14
ura_123: Жмур , расскажи лучше , как ты главный наводчик израильской армии разгромил бурятскую конницу Вагнера в пустынях Сирии ))))))))))))) Кстати , прибавляйте к первой сотне сразу тысячу загиблых , по хохлятски , а то как то мало , за пару дней всего со ста до пару сотен ...уй не могу ..))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
maestro_air 12 февраля 2018 | 12:23
skolzki: а ты давай расскажи как Пу Тин перехитрил уэсь мир, своими многоходовочками.. И как рубель набрал силу и теперь стоит мешок сушоных долларов.. Как Хохлы на коленях приползли цЫловать сапоги Государя всея Руси, Как пендосы постряли в кризисе, А в деревне Мухосранке сортиры строят из белого мрамора!... Ты того не стесняйся,
ilia_lvovski 12 февраля 2018 | 12:48
skolzki: Сколько ещё должно погибнуть русских за твоего друга Асада чтоб ты перестал гордиться этим=особено рады семьи оставшиеся без отца брата и сына
budweiser23 12 февраля 2018 | 12:50
skolzki: Авиация коалиции "утюжила" почти 4 часа.
Сначала Долбила Артиллерия. Потом Lockheed AC-130 Spectre с высоты 5 километров, и на десерт несколько вертолетов выстроились в "карусель" добивая тех кто пытался скрыться. Абсолютно БЕЗНАКАЗАННО. Представители Пентагона и Госдепа США говорят, что предупреждали Минобороны России что будут бомбить эту колонну, что шла на «отжим» завода, где уже сидели пиндосы..
Пиндосы всыпали по полной программе, а путерасты говорят, что "им не больно", .....это вам не больно, в отличии от расстрелянных
moderator_super 12 февраля 2018 | 12:55
budweiser23: да , ладно не прибедняйся , ты ещё 5-й час , на Юнкерсах рядом кружил и фотосъёмку вёл ! Шестёрка ты наша козырная , пардон , туз !
budweiser23 12 февраля 2018 | 13:54
moderator_super: дружище, ваша глупость — дар божий, но не следует им злоупотреблять!
skolzki 12 февраля 2018 | 13:18
budweiser23: КАК СООБЩАЮ ИНОСМИ российские конные буряты из псковской дивизии решили пойти в психическую атаку на курдов ,выстроились колонной и под марш Капеля пошли ровными строями , но не тут то было , среди курдов замечена была пулеметчица Ленка Васильева , наглаживая свой максим она медленно подпускала бурят все ближе и ближе , и вот началось плиииииииии , первая сотня полегла за позавчера , вторая вчера , третья сегодня , четвертая поляжет завтра ...и т.д. и .т.п... на скорлько хватит патронов у Ленке Васильевой и у ЭХА москоу , ни кто не знает , но я думаю ..дней пять она и эхо еще продержатся )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) КСТАТИ , МОИ УКРОХОМЯЧКОВОПОНОСИСТЫЕ ДРУЗЬЯ , НЕ НАДО БОЛЬШЕ ВИДЕО СТИМУЛЯТОРА ЗА 2015 год ВЫКЛАДЫВАТЬ и ПОКАЗЫВАТЬ МНЕ , ну не сурьезно это )))))))))))))))))))))))) Я сам его выложу Опубликовано: 25 мар. 2015 г. ЛОШАРЫ , НА КОГО РАСЧИТЫВАЛИ , ДУМАЛИ НЕ ПРОВЕРЮ ???)))))))))))))))))))))))))) https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0
nadin57 12 февраля 2018 | 13:30
budweiser23: А представитель Пентагона Дана Уайт на пресс-конференции , высказалась так : - "У нас нет информации о каких либо потерях среди россиян. И я не намерена обсуждать фейки и спекуляции"
wsempivet 12 февраля 2018 | 12:13
Не х---й соваться, куда не просят! Так ведь, гражданин Путин?!
stas_russkiy 12 февраля 2018 | 12:13
"...7 февраля отряд российских наемников ЧВК "Вагнер" (принадлежащий лично награжденному Путиным Д.В.Уткину), якобы стремясь занять НПЗ Эль-Исба и нефтепромыслы, на которые получил от Дамаска лицензию "Евро Полис" Е.В.Пригожина (очень близкий к Путину и получивший 25% в сирийской нефтедобычи), начал движение на позиции американских вооруженных сил и сил арабов и курдов, входящих в антиигиловскую международную коалицию, которые защищали штаб организации "Военный совет Дейр-эз-Зора", в котором были американские военные советники и офицеры связи.
Страшная правда была в том, что это бойцам сказали о занятии завода и промыслов, а на самом деле они должны снести штаб, убить или взять в плен американских офицеров..."
Ихлов Евгений
https://www.facebook.com/ihlov.evgenij/posts/2007851269230021
liberal_vulgaris 12 февраля 2018 | 12:31
stas_russkiy: Угу. И в качестве доказательства ссылка на симулятор :) Еще один лживый украинский пропагандон спалился ;)
shicotus_live 12 февраля 2018 | 12:33
stas_russkiy: Отлично))) Особенно забавно, что этот Ысперт приводит в доказательство детскую стрелялку)))
Вот, то он выдает за съемки американцев.
https://www.youtube.com/watch?v=Ouf7hQ4wKeM&feature=youtu.be
А вот детская игрушка.
https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0
Найдите десять отличий))))
liberal_vulgaris 12 февраля 2018 | 12:37
shicotus_live: tour: В т.н. украинские информационные войска набрают тех, кто из-за идиотизма даже для ато не подходит
razval74 12 февраля 2018 | 12:14
Могли стать жертвами, если бы были там. Но их там нет. Увы. Мы верим МО и Путину.
kondrakr 12 февраля 2018 | 12:17
razval74: Правильно! А погибшие - какой-то безродный сброд, которому туда и дорога.
skolzki 12 февраля 2018 | 12:18
razval74: Неееееееееееееееееее , МЫ КАНЕШНО ВЕРИМ только ТЕБЕ и Ихлоебову Эвгэнию с фейбуцы , феййбуца не соврет , фейбуца никогда не врет ,бугагагага ))))))))))))) КОРОЧЕ , ХОМЫ ,даю кличь . КТО ПЕРЕПЛЮНЕТ ЛЕНКУ ВАСИЛЬЕВУ ,тому пречитается приз , ПОЕЗДКА В УКРАИНУ на секс шопинг за 50 т баксов , ТАМ ОНИ ВСЕ СТОЛЬКО СТОЯТ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
maestro_air 12 февраля 2018 | 12:17
Ихтамнет Ивсётут!
ura_123 12 февраля 2018 | 12:20
maestro_air: Не,теперь их точно там нет... И дома от них гранит и оградка,в лучшем случае.
aleoko 12 февраля 2018 | 12:17
Где? Сколько?
Эти что ли?
Не, не наши.....
cukker 12 февраля 2018 | 12:21
красная черта перейдена, значит можно убивать и американцев. за каждого нужно три пиндоса в ад отправить. убили, твари? но это еще не Виктория, все еще впереди
yuriyp 12 февраля 2018 | 13:10
cukker: //за каждого нужно три пиндоса в ад отправить//
Бендер Кислярскому: "Будем отстреливаться. Я дам вам парабеллум"
cukker 12 февраля 2018 | 13:23
yuriyp: зачем парабеллум? у нас ракеты "Сатана" есть и вам хохлам хватит
perz 12 февраля 2018 | 12:26
" Официальные лица эту информацию не комментируют " этим все сказано.
ems1 12 февраля 2018 | 12:26
На самoм деле прoизошедшая атaка коaлиции рeзко измeнила стaтус роcсийских прокcи, ЧВK и прoчих Вагнeров, низвeдя их из болeе-менeе равнoго прoтивника до стaтуса бaрмалеев на тaчанках. Тепeрь мы для них являeмся очeредной туeзмной армиeй варваpов, не бoльше не мeньше, истpeбление котоpых не влeчёт за сoбой отвeтственности от слoва "совcем".
vaka257 12 февраля 2018 | 12:27
Руководитель американского ведомства назвал удар по правительственным войскам Башара Асада и его союзникам мерой самообороны после того, как 7 февраля около 300 военных, поддерживающих Асада, атаковали штаб-квартиру курдского подразделения "Сирийских демократических сил" (СДС) в районе Дейр-эз-Зор. Однако нападавшие вынуждены были отступить назад после того, как коалиция отбила атаку, выведя из строя артиллерию и два российских танка. "Я полагаю, сейчас они находятся к западу от реки (Евфрат - ред.)", - добавил он, поскольку она является линией разграничения между войсками режима Асада, которых поддерживает Россия, и СДС, которые при поддержке США воюют с боевиками Исламского государства (ИГ). Мэттис также добавил, что правительственные войска использовали танки Т-55 и Т-72 российского производства для целенаправленной атаки на штаб-квартиру СДС. Также сказано, что коалиция Асада поддерживала связь с Россией до, во время и после атаки, и предупредила военное руководство РФ о присутствии СДС в районе происшествия. При этом Джеймс Мэттис подчеркнул, Россия уведомила американскую сторону о том, что ее военнослужащих якобы в этом районе не было.
moderator_super 12 февраля 2018 | 12:40
vaka257:
6 февраля из из Бронетанкового музея в Кубинке., был угнан немецкий Тигр №603 , он был замечен на видео и фото событий от 7 февраля , а 8 февраля , Гиркин сообщил , что орудие Тор , также исчезло , ждём подтверждения !
nadin57 12 февраля 2018 | 13:37
vaka257: Теперь , оказывается хотели штаб захватить, а не завод отжать??)))
вака ну не смеши народ, погугли, чтоли)))
каждый вот такой вброс противоречит предыдущему)
ramzevs 12 февраля 2018 | 12:28
Ребят из ССО МО жалко. Пали за чужие интересы.
moderator_super 12 февраля 2018 | 12:37
ramzevs: ого , уже ССО МО , а через час будет , 15-й ДШБ МО , и конный спецназ имени 14 шубы жены маршала Будённного !
zollendorf 12 февраля 2018 | 12:30
Давайте ребята - херачьте все что там двигается с Асадовской стороны. Не думайте ни о чем. Неважно русские там или кто-то другие - замешайте их с грунтом. Если там русские все равно никто не пикнет. Пуууууутин же же сказал что ихтамнет!
Как мы достали, помните, совковую подлодку с глубины 4км, ту самую которой "НЕ БЫЛО" в природе.
vpu2011 12 февраля 2018 | 12:37
При чём тут Гиркин? В Эхе не остлось народа способного перевести фразу из твитера СиБиЭс "Forces hit by U.S. in Syria included Russian mercenaries, official says. This would mark the first time a U.S. airstrike has killed Russians in Syria."?
позор немножко
moderator_super 12 февраля 2018 | 12:48
vpu2011: так у Гиркина аудио запись с матюками ! они то поправдивей будут !
mercer57 12 февраля 2018 | 12:37
ну если "не признают" тогда отгребут
ихтамнеты по полной и ответки никакой
не дождутся те кто ещё уцелел...))))
piter_ug 12 февраля 2018 | 12:39
Мало что меняется - раньше конницей с саблями в атаку на танки, теперь с танками против дронов.
«Генералы играют в прошлую войну».
moncegorskyi 12 февраля 2018 | 12:40
Гиркин то знает своих пацанов из Вагнера уж точно. И инфа от них ему приходит думаю конкретная. Так просто болтать не будет. Подонок, но откровенный, без всяких ужимок и выдумок.
moderator_super 12 февраля 2018 | 12:53
moncegorskyi: конечно знает , куча голосов у него в голове , но различает их точно !
ha12raz 12 февраля 2018 | 12:44
Туда им и дорога
antimrakobes 12 февраля 2018 | 12:47
В заголовке опечатка - "несколько сотен ихтамнетов"
grossalex022018 12 февраля 2018 | 12:53
Ну какая хрен разница сколько и как прибудет консервов в Рашковань ? Потому что кроме семей консервов это не трогает ни кого, ну если только на ТВ и в сетях понадувать щеки на пиндосов. Ну так Штатам глубоко пох ;))
qwerty44444 12 февраля 2018 | 13:02
Ну что, желающие "служить по контракту" еще остались? За пару лет денег "заработать", квартиру купить, зажить, а? Как настоящие пацаны?
ex_ex 12 февраля 2018 | 13:04
Особо отвратительны набежавшие сюда кремлетролли, с целью заспамить тему. В Сирии совершенно очевидно погибли наши сограждане, как бы кто к ним не относился, и спамить на такую тему просто омерзительно.
nadin57 12 февраля 2018 | 13:42
ex_ex: // Особо отвратительны набежавшие сюда кремлетролли.../
А Вы , похоже, сюда из последних сил приползли?))))
qwerty44444 12 февраля 2018 | 13:04
Как раз сейчас, открывается много вакансий для личного состава, и специалистов технического профиля) Деньги давно выделены, никак не освоят)
sasass 12 февраля 2018 | 13:09
Можно подумать , что кто-то их деньги распилил и их координаты дополнительно продал пиндосам и остался при хороших деньгах....