В столице сегодня отменены все развлекательные мероприятия после крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

Об этом сообщили в мэрии. В основном отмененные развлекательные мероприятия касаются фестиваля «Московская масленица», начавшегося в минувшую пятницу, говорится на портале мэра и правительства столицы. Это, например, театрализованные представления, игры и традиционные забавы. При этом в Москве по обычному графику будут работать образовательные мастер-классы, а также торговые и ресторанные шале. Об отмене всех развлекательных мероприятий в столице написал в своем твиттере и мэр города Сергей Собянин. Комментируя трагедию в Подмосковье, он отметил, что жертвами крушения Ан-148 стали 11 москвичей. Их родственникам столичный градоначальник обещал дополнительную единовременную помощь и адресную социальную поддержку. В пресс-службе мэра сообщили «Интерфаксу», что семьи погибших москвичей получит по одному миллиону рублей. Развлекательные мероприятия отменены и в Орске, куда направлялся из Москвы самолет Ан-148. А в Оренбургской области объявлен траур. Напомним, в результате катастрофы погиб 71 человек.