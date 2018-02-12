В столице сегодня отменены все развлекательные мероприятия после крушения самолета Ан-148 в Подмосковье
Об этом сообщили в мэрии. В основном отмененные развлекательные мероприятия касаются фестиваля «Московская масленица», начавшегося в минувшую пятницу, говорится на портале мэра и правительства столицы. Это, например, театрализованные представления, игры и традиционные забавы. При этом в Москве по обычному графику будут работать образовательные мастер-классы, а также торговые и ресторанные шале. Об отмене всех развлекательных мероприятий в столице написал в своем твиттере и мэр города Сергей Собянин. Комментируя трагедию в Подмосковье, он отметил, что жертвами крушения Ан-148 стали 11 москвичей. Их родственникам столичный градоначальник обещал дополнительную единовременную помощь и адресную социальную поддержку. В пресс-службе мэра сообщили «Интерфаксу», что семьи погибших москвичей получит по одному миллиону рублей. Развлекательные мероприятия отменены и в Орске, куда направлялся из Москвы самолет Ан-148. А в Оренбургской области объявлен траур. Напомним, в результате катастрофы погиб 71 человек.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 12 февраля 2018 | 12:09
Бдительные граждане обратили внимание на то, что марка самолёта совпадает с фамилией российско-корейского конькобежца, не приглашённого на Олимпиаду.
Возможно, следователям нужно поработать и над версией, вытекающей из этого факта?
pycckoe_cpy 12 февраля 2018 | 12:10
Нормально так крыса плешивая от Крыма внимание отвлёк на дальние подступы. А они теперь на ближние переместились. Крымнаш!
elloi 12 февраля 2018 | 12:11
И полит-клоунов по российскому телевидению сегодня тоже показывать не будут ?
andre_klimov 12 февраля 2018 | 12:59
ОК. Данные ATC опубликованы. Не верится, что пилоты устроили такие скачки и не проронили ни слова... На борту точно было что-то не так. По данным METAR погода была гаденькая, но ничего непривычного.
Судно, действительно новое. Построено в Воронеже в конце 2009 (номер 27015040004). В эксплуатации с июня 2010 года, Почти через 5 лет снят с линий (по экономическим причинам). В Саратове оказался 24 марта 2017.
На борту был мешок весом около 20кг, принадлежащий Почте России - отсюда и версия о столкновении с "вертолётом почты" (кто-то услышал, но интерпретировал по-своему). Интерфакс эту версию уже убрал с рассылок.