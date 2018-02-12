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12:00, 12 февраля 2018

Гражданин Украины задержан в Симферополе по подозрению в шпионаже

Об этом сообщает ЦОС ФСБ. Утверждается, что Константин Давыденко целенаправленно собирал и передавал украинским спецслужбам секретные сведения о российских вооружённых силах. Утечка данной информации могла нанести ущерб России.

Комментарии

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danko_cuka 12 февраля 2018 | 12:09

Расстрелять. Щас все коклы возбудитятся.

danko_cuka 12 февраля 2018 | 12:11

danko_cuka: щас видимо воплей будет. Все кокломразей пригонят!

vasilevich58 12 февраля 2018 | 12:53

"Органы" в борьбе за медальки и звёздочки готовы выбрать жертвой любого. даже портянка случайно может попасться. А путинская репрессивная машина, как известно. задний ход не даёт!

gs1112 12 февраля 2018 | 12:54

danko_cuka: И самое главное: как вовремя шпиЁн попался. Теперь все прочее побоку и 215 жмуриков + неустановленное число 300-х ЧВК Вагнера и возможный теракт на борту АН-148. Вот же где основная проблема - Шпиён по Крыму бегает.

skolzki 12 февраля 2018 | 12:09

Попался прохвост , ух террорюга ..ну всё карачун тебе подкрался бандеровская собака )))))))))))))))))))

protiv777 12 февраля 2018 | 12:09

Зачем задерживать? Ликвидировать при задержании с формулировкой "Оказал сопротивление". Другие хохлобесы думать уже будут.

askold_rurik 12 февраля 2018 | 12:26

protiv777: И главное - не надо никаких доказательств о шпионаже.

bbob 12 февраля 2018 | 12:33

protiv777: Ты сейчас совершил подстрекательство к совершению убийства ( см. ст.33 УК РФ). По тебе тюрьма плачет.

skolzki 12 февраля 2018 | 12:35

bbob: Не плачь бандеровец , мы его не больно тюкнем , чик и всееееее ))))))))))))))))))

bbob 12 февраля 2018 | 12:40

skolzki: Не удивлен, что Путина поддерживают ушлепки с уголовными наклонностями.

protiv777 12 февраля 2018 | 13:16

bbob: Понятие убийство применимо по отношению к человеку. Это же просто враг и его нужно рассматривать как просто цель. Ни чего личного.

bratec_kot 12 февраля 2018 | 12:15

Ах как хочется кому то звездочку на погоны.

mikhail_spb_ 12 февраля 2018 | 12:15


Российское народонаселение может быть спокойным.
Недремлющие органы бдительно охраняют мирный труд и крепкий здоровый сон трудящихся!

gregor 12 февраля 2018 | 12:16

Во время войны ,когда стреляют друг друга .... каждый ,находясь на территории врага , шпион . И все граждане России находящиеся в Украине ,шпионы априори ,и все граждане Украины в России так же потенциальные шпионы .
И те и эти могут хвать любого гражданина сопредельной страны и объявлять шпионом . Идёт Украинец в Москве с фотоаппарат , шпион , такой же шпион идёт по Киеву из России .
Так что кто посещает Россию из Украины ,может быть назначен шпионом и тот кто посещает Украину из России , не должен удивляться ,что его назначат шпионом в отместку .
На войне ,как на войне ........ .

kiever 12 февраля 2018 | 12:40

gregor: мотя тоже в опасности?

gregor 12 февраля 2018 | 12:43

kiever:
От куда мне знать Мотя , в опасности вы или нет ?
Я же написал , все кто посещает Россию из Украины ,потенциальные шпионы и наоборот ,те кто посещает Украину из России так же ... назначай шпионом кого хочешь .... .
Хоть вас Мотя , хоть кого угодно .
Надеюсь вас , Мотя , это не коснётся .

balkin 12 февраля 2018 | 12:50

gregor: А война? Кто объявил? Вроде "нас там нет", злые бандеровцы Ростов пока не атакуют. Да что Ростов, даже хутор Маноцкий вругу не отдан.
А вы уже и под ружьём?

gregor 12 февраля 2018 | 13:31

balkin:
Именно .
Менталитет , знаете ли .
Свои земли пахать не интересно ,а вот к соседям залезть и нагадить ,это в менталитете ..... ,да ещё обижаться , что сосед не доволен тем ,что к нему залезли и нагадили .
Все передачи Российского телевизора именно об этом .
Сосед недоволен ,что кл нему залезли в огород и нагадили ,и главное из чужого соседского огорода не вылезают ,а продолжают гадить и смердеть на весь мир .
Это и есть скрепа . Такой патриотизимь .
Обявить ,что все вокруг враги , все хотят на[асть на Россию , и при этом крике лазить к соседям ,и не давть и жить по человечески . Всем соседям буквально .
Ни одного соседа не осталось ,который не хочет оккупировать Россию ,ни одного ..От Прибалтики ,до Каспия и Северных морей . Такой уж менталитет .
Ну не дороги же строить в самом -то деле .
Если бы были дороги ..в России ...это уже бы была не Россия , Россия и дороги ,это слова антиподы .
Классик прав .скорей всего вечно будет прав .

andrii1979 12 февраля 2018 | 12:20

В Крыму задержать гражданина Украины легко ибо 100% населения оставило паспорта. Что-то знают.

krek63 12 февраля 2018 | 12:53

andrii1979: Имеющие гражданство РФ на территории РФ признаются только гражданами России. Так что твоя логика не идет.

bbob 12 февраля 2018 | 12:27

Выведывал тайны крымских скреп

bono747 12 февраля 2018 | 12:27

Надеть ему кастрюлю на соломенную башку, дать пинка под зад и отправить на родной хутор этого селюка...Заробитчанин фигов))))

testmeter 12 февраля 2018 | 12:28

"целенаправленно собирал и передавал украинским спецслужбам секретные сведения о российских вооружённых силах" /// Как же так? Выходит, секретные сведения о доблестных Подводно-Космических Войсках России так-таки прямо валяются на улицах Симферополя. Сколько в каких подъездах насрано, сколько пьяных портянок под этими подъездами валяются. Это же секретное достояние Российской Федерации! А тут ходи себе и собирай...

bono747 12 февраля 2018 | 12:57

testmeter: рогулятина не способна даже сведения собрать..никчемный народ

testmeter 12 февраля 2018 | 13:11

bono747: А что такое "рогулятина"? Это, вроде как "кацапье" - пророссийская быдломасса? Они точно ни на что не способны. За эту неспособность его и арестовали?

dhtlbyf 12 февраля 2018 | 12:29

наши тайны кто-то не знает?

liberal_vulgaris 12 февраля 2018 | 12:49

Хохлы, вам уже ни украсть ни покараулить поручить нельзя. Все время попадаетесь :)

meteor1908 12 февраля 2018 | 12:51

Дураки заквакают, а умные на ус намотают: готовится обмен "шпиёнами" - как с Эстонией давеча.

vlabumur 12 февраля 2018 | 12:57

. Утечка данной информации могла нанести ущерб России.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Во первых я не верю в шпионов.тем более украинских.
А во вторых как понимать "могла нанести ущерб" и какой ?

janychar 12 февраля 2018 | 13:02

Ну, и какого хера туда ездить? Ни грамма не жалко.

ihor_syvoryj 12 февраля 2018 | 13:16

Опознан по синим шлёпанцам и по визитке Яроша?

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