В Израиле задержан 52-летний выходец из бывшего СССР Михаил Заручевский.
Он фактически нелегально жил в стране последние 18 лет. Теперь власти намерены выслать его. По данным СМИ, Заручевский приехал в Израиль с семьей в 2000 году. Все члены его семьи получила израильское гражданство по Закону о возвращении, но самому Заручевскому было отказано в гражданстве. Суд в 2003 году суд вынес решение в пользу Заручевского, однако Управление регистрации без объяснения причин отказалось предоставить ему статус нового репатрианта.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
grossalex022018 12 февраля 2018 | 01:23
Это потому что у него дедушка юрист или певец как Кобзон.
chnch 12 февраля 2018 | 01:25
".... Мишка пьёт проклятую, говорит, что за графу не пустили пятую.."