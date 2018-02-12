В Израиле задержан 52-летний выходец из бывшего СССР Михаил Заручевский.

Он фактически нелегально жил в стране последние 18 лет. Теперь власти намерены выслать его. По данным СМИ, Заручевский приехал в Израиль с семьей в 2000 году. Все члены его семьи получила израильское гражданство по Закону о возвращении, но самому Заручевскому было отказано в гражданстве. Суд в 2003 году суд вынес решение в пользу Заручевского, однако Управление регистрации без объяснения причин отказалось предоставить ему статус нового репатрианта.