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01:09, 12 февраля 2018

В Израиле задержан 52-летний выходец из бывшего СССР Михаил Заручевский.

Он фактически нелегально жил в стране последние 18 лет. Теперь власти намерены выслать его. По данным СМИ, Заручевский приехал в Израиль с семьей в 2000 году. Все члены его семьи получила израильское гражданство по  Закону о возвращении, но самому Заручевскому было отказано в  гражданстве. Суд в  2003 году суд вынес решение в пользу Заручевского, однако Управление регистрации без объяснения причин отказалось предоставить ему статус нового репатрианта.

Комментарии

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grossalex022018 12 февраля 2018 | 01:23

Это потому что у него дедушка юрист или певец как Кобзон.

chnch 12 февраля 2018 | 01:25

".... Мишка пьёт проклятую, говорит, что за графу не пустили пятую.."

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