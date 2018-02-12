С сегодняшнего дня ключевая ставка ЦБ снижена до 7,50%. годовых.
Совет директоров Банка России объявил об этом в минувшую пятницу и обосновал свое решение устойчиво низкой годовой инфляцией.
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Совет директоров Банка России объявил об этом в минувшую пятницу и обосновал свое решение устойчиво низкой годовой инфляцией.
Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...
Комментарии1
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palmcoast___ 12 февраля 2018 | 01:32
Значит ипотека будет всего лишь 12% годовых?