В Татарстане 36 детей и двое взрослых отравились в школьной столовой.
Возбуждено уголовное дело. Пострадавшие госпитализированы в местные больницы с «острой кишечной инфекцией». Как передает РИА, на территории школы обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции.
Комментарии2
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salut__521 12 февраля 2018 | 01:28
Ну всё согласно путриотическому девизу "Все лучшие просроченные продукты - детям!.."
pusin_patriot 12 февраля 2018 | 01:36
salut__521: Там местное финансирование, местные пригожины.
Когда голова рыбы гнилая сложно рассчитывать на свежие завтраки.